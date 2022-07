Mercedes: No está garantizado que los cambios para 2023 nos beneficien

Cargar reproductor de audio

Los equipos de la Fórmula 1 se han visto envueltos en una disputa sobre las normas que rigen el diseño del suelo para el próximo año después de que la FIA revelara sus planes de hacer cambios para aliviar el problema de porpoising al que se han enfrentado varias escuderías.

La FIA anunció la semana pasada que planeaba modificar el reglamento técnico para 2023 elevando los bordes del suelo y la garganta del difusor por motivos de seguridad, pero se encontró con la oposición de varios equipos que podrían cuestionar la medida.

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo el viernes en Francia que había "una gran cantidad de presión para cambiar las regulaciones de manera significativa para el próximo año para que un determinado equipo pueda correr su coche más bajo y beneficiarse de ese concepto", insinuando a Mercedes.

Pero el director de ingeniería de Mercedes en pista, Andrew Shovlin, dijo que no había garantías de que ninguno de los cambios propuestos en el reglamento fuera a convenir al equipo de Brackley, pero que era necesario hacer ajustes para resolver los problemas fundamentales de seguridad derivados del porpoising.

"La realidad es que estamos trabajando para resolver nuestros problemas por nuestra cuenta, y creo que hemos avanzado mucho en ello", dijo Shovlin.

"Se puede entender el problema de los equipos que no quieren que cambie el reglamento. Nosotros, como Mercedes, no sabemos si un cambio de reglamento nos conviene".

"Si piensas en 2020 y en 2021, no sabíamos que el cambio de reglamento (el recorte de la carga aerodinámica) iba a perjudicar a un coche de baja altura como el nuestro y apenas afectaría a un coche de altura alta. Así que ciertamente no estamos en la posición de decir que los cambios de regulación van a ser definitivamente a favor de Mercedes".

"Nuestra postura será que si queremos resolver algunos de los problemas fundamentales, no lo vas a hacer dejando las reglas quietas".

"Cuando llegó esa norma para 2020 por motivos de seguridad, Red Bull no se opuso, Ferrari no se opuso, desde el punto de vista de la gobernanza, pero lo más importante es que Mercedes no se opuso a ese cambio".

"Sucedió. No nos convenía, pero llegó y sucedió".

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La propuesta actual de la FIA para 2023 es aumentar los bordes del suelo en 25 mm, pero se ha sugerido que algunos equipos estarían abiertos a un compromiso y podrían aceptar un aumento reducido.

Sin embargo, Shovlin cree que el compromiso "sólo proviene de los equipos que piensan que habrá un cambio, pero queremos que sea el mínimo posible", y que la F1 no puede perder de vista el tema de la seguridad.

"Como hemos dicho, como equipos, probablemente todos podemos mitigar esto, pero si realmente queremos que los coches corran de una manera diferente, estas regulaciones siempre tendrán un coche que quiera correr muy plano en la pista", dijo Shovlin.

"Ha habido algunos accidentes notables este año, en los que un coche ha tocado la pista con el suelo como parte de eso, un piloto pierde el control, pasa por encima de un bordillo, y ha sido el coche que golpea el suelo lo que ha hecho que aterricen en las defensas a velocidad".

"Así que el argumento de la seguridad tiene que ver tanto con eso como con la comodidad".