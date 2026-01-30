Mercedes ha confirmado de manera oficial que proporcionará los coches de seguridad y médico en todos los fines de semana de carrera de la Fórmula 1 en 2026.

Si bien la noticia ya se esperaba después de que Aston Martin confirmara que su contrato junto a la marca alemana había llegado a su fin en 2025, Mercedes ratificó ahora que será el único proveedor de los autos de seguridad y médico para la próxima temporada de la F1, incluidos los ensayos de pretemporada en Bahréin.

El año 2026 marcará un par de hitos para Mercedes, que desde 2022 ha suministrado el Mercedes-AMG GT Black Series como safety car de la Fórmula 1 y el Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ como medical car. La marca celebrará el 30° aniversario desde que comenzó a proveer autos de seguridad en el campeonato, con su primera aparición en el Gran Premio de Francia de 1996, y el piloto del safety car, Bernd Mayländer, alcanzará los 500 grandes premios en ese rol.

"La seguridad es un valor absolutamente central de nuestra marca y de nuestros productos", afirmó Christoph Sagemüller, jefe de Mercedes-AMG Motorsport. "Por eso hemos estado proporcionando el Auto Oficial de Seguridad y Médico de la FIA F1 desde 1996.

El coche de seguridad durante el GP de Gran Bretaña 2025. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"A partir de la temporada 2026, los autos oficiales de la FIA F1 volverán a lucir la estrella en todos los eventos de Fórmula 1. De esta manera, continuaremos realizando una contribución activa a la seguridad en la máxima categoría del automovilismo.

"Para Mercedes-AMG, la Fórmula 1 no es solo una plataforma deportiva, sino también un entorno en el que el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad de nuestros vehículos se hacen visibles bajo condiciones extremas".

Los test de pretemporada en Bahréin se llevarán a cabo del 11 al 13 de febrero y nuevamente del 18 al 20 de febrero. La temporada comenzará con el Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo, en el circuito de Albert Park.