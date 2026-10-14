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Mercedes confirma: tanto Antonelli como Russell usarán el nuevo paquete de actualizaciones en Austin

Mercedes quiere seguir recopilando datos sobre el nuevo paquete introducido en Sepang y entender cómo extraer el potencial que parece haber. Las piezas, de hecho, podrían constituir la base del W18, el monoplaza de 2027.

Giacomo Rauli

Publicado: 14 oct 2026, 4:00

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Toto Wolff y Andrea Kimi Antonelli ya lo habían dicho en el post carrera de Singapur: en Austin, casi con toda seguridad, ambos W17 estarán equipados con el nuevo paquete introducido por Mercedes en Sepang, sede inusual del Gran Premio de Baréin. Y así será.

Quien anunció la intención de la marca de la estrella de salir a pista en el Circuito de Las Américas con ambos W17 dotados de las novedades probadas en Singapur solo por Antonelli fue Bradley Lord.

El segundo al mando del equipo Mercedes, en la habitual cita de resumen posterior al fin de semana de carrera, confirmó lo que ya habían dicho Wolff y Antonelli.

"Singapur fue para nosotros un fin de semana de experimentos y aprendimos cosas muy útiles. Decidimos hacer el experimento lo antes posible después de Sepang porque teníamos los componentes disponibles, aunque fue un trabajo duro para los mecánicos, es decir, dos días de trabajo para ellos. Analizamos los datos y pudimos entender dónde no conseguimos poner el coche en la ventana de equilibrio correcta".

"En clasificación, de hecho, conseguimos extraer más potencial del nuevo paquete; de hecho, nuestras prestaciones fueron mejores. En cualquier caso nos clasificamos en una posición bastante avanzada. Luego, en carrera, Antonelli fue capaz de mantener un ritmo excelente. Quizá no el de Verstappen, pero ciertamente competitivo respecto al de los otros coches en pista".

"Red Bull ha encontrado un gran desempeño, pero nosotros creemos que hemos empezado a encontrar la dirección correcta con el nuevo paquete de actualizaciones para el W17. La ventana en la que funcionan las novedades sigue siendo estrecha, así que para los pilotos es como correr al filo de la navaja. Por el momento, si el equilibrio es correcto, el coche es rápido. Pero el coche puede salirse rápidamente de la ventana óptima y por eso tendremos que seguir trabajando mucho en ello durante los próximos fines de semana de carrera".

"Pero confiamos en usar dos coches equipados con actualizaciones ya en Austin para continuar el proceso de aprendizaje y seguir empujando".

George Russell, Mercedes

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Pero ¿por qué Mercedes sigue apostando de forma evidente por este paquete (teniendo en cuenta que, en cambio, el utilizado en Spa-Francorchamps fue descartado en muy poco tiempo)? La pregunta encuentra respuesta ya en las palabras pronunciadas tanto por Antonelli como por Wolff en los debriefings posteriores a la carrera de Marina Bay.

“Sí [volveré a usar este paquete]. Creo que volveremos los dos con el paquete nuevo. Es importante entender cuál es la ventana correcta en la que poner el coche. El potencial de este paquete está ahí, pero es correcto seguir usándolo porque debemos entender en qué dirección ir para el próximo año”, dijo el líder del Mundial.

Wolff añadió: "Creo además que, de cara al trabajo de desarrollo para el próximo año, es la dirección correcta a seguir. Pero lo digo antes de que nuestros grupos de trabajo se reúnan mañana y pasado mañana para analizar la situación y establecer si efectivamente es este el camino que queremos emprender".

Está claro que la filosofía introducida en Sepang en el W17 puede ser una base de partida para el W18. Por eso encontrar la ventana de utilización de las novedades y entender cómo extraer el máximo posible es para Mercedes una prioridad absoluta, sobre todo pudiendo contar con ventajas tan amplias en las clasificaciones del Mundial como para tener margen para probar cosas de cara a la próxima temporada.

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