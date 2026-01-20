Mercedes confirma la dimisión de su diseñador en jefe de los dominantes F1

El veterano diseñador jefe de Mercedes, John Owen, ha dimitido de su cargo, según ha confirmado el equipo de Fórmula 1.

Los Flechas de Plata anunciaron el martes por la mañana que Owen se marchará a lo largo de la temporada 2026, renunciando a su cargo de director de diseño de coches.

Según el equipo, Owen ha tomado la decisión de tomarse un descanso de la F1 y ayudará en la transición de su sucesor antes de comenzar su periodo de excedencia a finales de este año.

Owen se incorporó al equipo de Brackley en 2007 y fue parte integral de los ocho títulos de constructores (2014-21) y los siete campeonatos de pilotos (2014-20) de Mercedes.

Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes AMG; segundo puesto Nico Rosberg, Mercedes AMG; tercer puesto Max Verstappen, Red Bull Racing, y John Owen, diseñador jefe de Mercedes AMG. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Tras haber trabajado como aerodinamicista en Sauber, Owen se incorporó al equipo en su etapa con Honda y permaneció en él durante la campaña de Brawn GP de 2009, en la que se ganó el título, como aerodinamicista principal.

Posteriormente, el británico fue nombrado diseñador jefe cuando Mercedes compró el equipo y se encargó del diseño de los 17 coches de F1 de la marca, incluido el 2026 W17.

Mercedes declaró: «Le deseamos a John todo lo mejor para el futuro y le agradecemos el importante papel que ha desempeñado en el éxito del equipo.

El puesto de John se cubrirá mediante un ascenso interno. Giacomo Tortora (actualmente nuestro director de ingeniería) se convertirá en el nuevo director de diseño de coches del equipo, y el director técnico adjunto, Simone Resta, supervisará este grupo».

