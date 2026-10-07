Mercedes confirma la penalización en parrilla de Russell para el GP de Singapur de F1

Mercedes ha confirmado ahora que George Russell recibirá una penalización en la parrilla en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 de este fin de semana tras su abandono en Malasia.

El piloto de Mercedes rodaba tercero bajo el coche de seguridad, pero de repente se detuvo en la curva 1 a falta de cinco vueltas debido a un fallo en la unidad de potencia en Sepang el pasado fin de semana.

Posteriormente se dio por hecho que su Flecha Plateada necesitaría un motor nuevo para Singapur y, de ser así, una penalización en la parrilla sería la consecuencia, ya que Russell ya ha utilizado los cuatro permitidos en una temporada.

Mercedes ha confirmado ahora que Russell saldrá desde la parte trasera en Marina Bay este domingo, un circuito en el que ganó el año pasado.

El jefe del equipo, Toto Wolff, dijo en la previa de Mercedes para Singapur: "George tiene el reto añadido de una penalización por unidad de potencia, lo que significará salir desde el fondo de la parrilla el domingo, tras el fallo de motor en Malasia.

"Eso es especialmente frustrante dado cómo pilotó el fin de semana pasado y el resultado por el que merecía estar luchando.

"Por desgracia, estas cosas forman parte del deporte y nuestro enfoque ahora está en darle el mejor coche posible y oportunidades para remontar en el pelotón.

"Necesitamos maximizar este último fin de semana al sprint del año, seguir aprendiendo y lograr el mejor resultado que podamos con ambos coches. Singapur será una prueba importante de nuestra comprensión y de nuestra resiliencia como equipo".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, race start Photo by: Srinivasa Krishnan

Esto es especialmente perjudicial para Russell, que intenta recortar una desventaja de 84 puntos respecto a su compañero de equipo Kimi Antonelli, líder del campeonato, cuando solo quedan siete rondas.

También significa que ahora es probable que se pierda el motor Mercedes actualizado bajo el sistema de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejoras, que el equipo planeaba darle más adelante en la temporada.

Así que las esperanzas de Mercedes ahora recaen en Antonelli para devolver al equipo a la senda de la victoria, después de que Max Verstappen de Red Bull dominara desde la pole en Sepang, con el italiano segundo.

"Malasia fue obviamente un fin de semana muy difícil para nosotros", añadió Wolff. "Hemos pasado los días desde entonces trabajando duro para entender por qué nuestro rendimiento no estuvo donde debería haber estado.

"Hemos identificado varias áreas que necesitamos investigar más a fondo, pero la F1 no ofrece respuestas sencillas y necesitamos más pruebas antes de sacar conclusiones firmes.

"Singapur nos brinda una oportunidad inmediata para continuar ese trabajo. Las características del circuito son muy diferentes y eso nos ayudará a construir una imagen más clara de dónde estamos.

"Por eso evaluaremos tanto el último paquete de actualizaciones como nuestra especificación anterior durante el fin de semana para asegurarnos de entender plenamente la dirección que debemos tomar".