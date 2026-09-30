Mercedes se prepara para decisiones estratégicas más difíciles mientras Russell se acerca a Antonelli

Mercedes tendrá que hilar fino para mantener sus decisiones estratégicas justas para ambos pilotos en medio del resurgimiento de George Russell en la lucha por el título, ha reconocido el jefe del equipo, Toto Wolff.

Tras tener que adaptar su estilo de conducción a los nuevos coches para 2026, Russell se ha ido acercando de nuevo a su mejor forma en las últimas carreras, acentuado por una dominante victoria de pole a meta en Baku.

Su victoria redujo la ventaja de su compañero Kimi Antonelli en el campeonato de 81 a 66 puntos, mientras el italiano remontó del 16º al quinto puesto para limitar el daño de un costoso error en la clasificación.

Aunque no llega al punto de reavivar por completo la batalla por el título, al menos ha hecho que las opciones de Russell pasen de casi imposibles a improbables, con un mínimo de ocho fines de semana de carrera por disputarse. Y unas semanas después de prácticamente tirar la toalla, Russell también ha prometido seguir luchando para volver a la pelea carrera a carrera.

Esa brecha cada vez menor también obligará a Mercedes a reconsiderar cuidadosamente sus estrategias en carrera, aceptó el jefe del equipo Wolff, ya que la escudería quiere seguir tratando a ambos pilotos por igual. Eso significa que, en ciertas situaciones, tendrá que evaluar si tomar una decisión estratégica óptima para el piloto A perjudicaría o no las opciones del piloto B.

"¿Cambia la dinámica? Creo que desde el punto de vista filosófico general, no, porque queremos dar a ambos pilotos la misma oportunidad y luchar por un campeonato", dijo Wolff en una rueda de prensa previa al evento de este fin de semana en las Petronas Towers de Kuala Lumpur, la sede de su socio de combustible y lubricantes de larga data.

"Pero el equipo está primero. Esa siempre ha sido la filosofía de Mercedes. Con George sumando muchos puntos, obviamente ha reducido la diferencia con Kimi. Y eso significa que tenemos que evaluar adecuadamente las decisiones que tomamos en pista sobre cómo gestionamos los coches, porque tenemos que asegurarnos de que tengan la misma oportunidad, también en lo que respecta a las decisiones estratégicas.

La decoración especial de Mercedes para Malasia. Photo by: Mercedes AMG

Mercedes podría aprender de la posición igualmente complicada de McLaren el año pasado, cuando la lucha por el título de 2025 parecía un duelo directo entre Lando Norris y Oscar Piastri. Pero una acumulación de errores devolvió a Max Verstappen, de Red Bull, a la pelea, incluido un Gran Premio de Qatar en el que ambos pilotos se quedaron fuera con un safety car temprano en lugar de dividir estrategias. Mientras tanto, Verstappen y otros tomaron la decisión obvia de parar a cambiar neumáticos. Ese error le dio al neerlandés una victoria fácil para llevar la decisión del título al límite en Abu Dhabi.

Wolff añadió: "Aunque nunca puedes hacerlo perfecto, existe esta consideración adicional de que será más importante cuanto más nos acerquemos al final de la temporada, cuanto más amplia sea la brecha que creemos con nuestros rivales directos de otros equipos, para ver si necesitamos ajustar nuestra forma de pensar durante la carrera".

Mercedes ha añadido más turquesa de Petronas a la decoración de su W17 para celebrar el regreso de la F1 a la carrera de casa de la petrolera en Kuala Lumpur por primera vez desde 2017.

La carrera de este fin de semana se conoce oficialmente como Gran Premio de Bahréin, ya que los bahreiníes asumen la mayor parte del costo de recuperar la carrera originalmente programada para abril en Bahréin, pero cancelada debido al conflicto bélico en Medio Oriente.