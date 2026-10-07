Mercedes defiende su decisión de rechazar una ayuda crucial de la FIA para los pilotos
Los jefes de Mercedes defienden una decisión por el límite presupuestario que dejó a George Russell sofocado durante el extremo calor asiático.
Con el calor y la humedad extremos de la doble cita del Sudeste Asiático pasando una factura física brutal a la parrilla de 2026, los sistemas de refrigeración para pilotos se han convertido en un gran tema de conversación. Aunque la FIA creó específicamente una asignación financiera para que los equipos desarrollaran chalecos refrigerados por líquido para los pilotos con el fin de evitar el agotamiento por calor, Mercedes sorprendió al paddock al confirmar que decidió no participar en el programa.
Mercedes prioriza el rendimiento por encima de la comodidad
Tras las frustraciones de George Russell por las sofocantes temperaturas en el cockpit, Bradley Lord, director adjunto del equipo Mercedes, defendió la decisión de la escudería y explicó que las estrictas restricciones del límite presupuestario obligaron a asumir un compromiso duro.
"Había una pequeña asignación que se había concedido", explicó Lord. "No creímos que esa asignación fuera suficiente para poder desarrollar una solución lo bastante robusta como para durar toda la carrera".
En lugar de desviar recursos valiosos de las mejoras aerodinámicas y mecánicas para perfeccionar el chaleco de refrigeración, el equipo optó por maximizar la velocidad pura del coche. Según Lord, los pilotos apoyaron plenamente esta exigente estrategia.
"Los pilotos, al hablar con ellos, estaban convencidos de esa decisión, de que sí, sería incómodo en ciertos lugares, pero, ya sabes, la refrigeración general en el cockpit del coche está en un lugar mucho mejor que, digamos, hace un par de años, cuando tanto George [Russell] como Lewis [Hamilton] en aquel momento sufrieron tanto en Singapur", declaró Bradley Lord.
Agregó que los verdaderos competidores siempre priorizarán el tiempo por vuelta por encima del alivio físico.
"Y entonces, en términos del compromiso general... ellos siempre, como todos nosotros y como cualquier piloto a lo largo y ancho del pitlane, [van a] elegir rendimiento por encima de comodidad", concluyó.
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