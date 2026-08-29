Steiner afirma que Mercedes dejó claro a Russell su papel en el equipo

El exdirector del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, cree que Mercedes habrá informado a George Russell de que su papel durante el resto de la temporada 2026 es apoyar la campaña por el campeonato de Kimi Antonelli.

Aunque Russell llegó al Gran Premio de Australia que abría la temporada como claro favorito para el título de pilotos de 2026, su compañero de equipo se convirtió en el piloto más joven en liderar el campeonato tras victorias consecutivas en los Grandes Premios de China y Japón.

En la primera mitad de la temporada, Russell ganó dos grandes premios y Antonelli ganó seis. El italiano lidera actualmente con 242 puntos, mientras que Russell es segundo con 183 puntos, empatado con Lewis Hamilton.

Al piloto de 28 años se le pidió que dejara pasar a Antonelli durante el Gran Premio de Países Bajos, una decisión que ha vuelto a plantear preguntas sobre la dinámica del equipo, pese a que el jefe del equipo, Toto Wolff, afirmó que la instrucción no tenía nada que ver con el campeonato.

Russell cuestionó brevemente la instrucción por la radio del equipo antes de dejar pasar a su compañero. Russell, que terminó tercero por detrás del ganador de la carrera, Lando Norris, y de Antonelli, confirmó a los medios después de la carrera que fue la elección correcta, ya que probablemente su compañero lo habría adelantado de todos modos con neumáticos más frescos.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hablando en The Red Flags Podcast, Steiner sugirió que debió de haberse producido una conversación clara durante el parón veraniego para establecer las nuevas reglas de actuación, aunque esto no ha sido confirmado por el equipo ni por los pilotos.

"No diría que le dijeron: 'Eres el piloto número dos'. Le dijeron: 'Ahora estás aquí para apoyar a Kimi'. No lo llamaría el piloto número dos, pero: 'Si es necesario, debes apoyar a Kimi para ganar el campeonato del mundo. Esta es tu misión para esta temporada'. No, creo que eso ocurrió", explicó Steiner.

"Si quieres ganar (por Mercedes), esto es lo que tienes que hacer. De lo contrario, corres el riesgo, como hizo McLaren el año pasado, de llegar a la última carrera para perder ese campeonato del mundo, no para ganarlo, sino para perderlo."