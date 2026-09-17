Mercedes: el desarrollo para 2027 "comenzó hace tiempo", pero no descuidan el 2026

Mercedes cuenta ahora con una ventaja de 145 puntos sobre sus rivales más cercanos en la clasificación de constructores de Fórmula 1 de 2026, lo que el jefe del equipo, Toto Wolff, describe como un "buen colchón" que le permite centrar sus esfuerzos en el desarrollo para 2027.

Tras una etapa difícil en la era del efecto suelo de la F1, las Flechas de Plata han dominado hasta ahora el reglamento de 2026, con ventaja sobre Ferrari en la clasificación de constructores y Kimi Antonelli en lo más alto del campeonato de pilotos.

El equipo ha ganado hasta ahora 10 de los 14 Grandes Premios de este año, a pesar de que rivales como , McLaren y Ferrari han incorporado numerosas mejoras a sus monoplazas de 2026. Por su parte, Mercedes introdujo actualizaciones en el Gran Premio de Canadá en mayo y tiene previsto instalar otro conjunto de piezas nuevas el próximo mes en el Gran Premio de Baréin, en Malasia. Entre tanto, ha realizado algunos pequeños ajustes específicos para cada circuito, pero su ritmo de introducción de piezas nuevas no ha igualado al de Ferrari o McLaren.

El ritmo de desarrollo de las Flechas de Plata podría mantenerse así durante el resto de la temporada, ya que Wolff confirmó que su equipo ya ha comenzado a redistribuir recursos para centrarse en el monoplaza del año que viene.

"El 2027 comenzó hace tiempo, antes del verano", afirmó tras la victoria de Antonelli en el primer Gran Premio de España celebrado en Madrid. "En verano redirigimos recursos hacia el año que viene y eso continúa según lo previsto, independientemente de nuestra posición en el campeonato".

Tal y como están las cosas, la posición del equipo en el campeonato parece bastante segura. Ferrari tiene un déficit considerable que remontar y, aunque McLaren ha cobrado impulso tras las dos victorias de Lando Norris, parece una tarea insuperable.

A pesar de ello, Wolff no se adelanta a los acontecimientos en lo que respecta a las perspectivas del equipo en la F1 de 2026.

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Toto Wolff afirma que Mercedes ya ha empezado a trabajar en 2026 Foto de: Anni Graf - Fórmula 1 vía Getty Images

"Puedes no terminar la carrera, puedes tener un accidente. Si ocurre dos veces seguidas, de repente lo que parecía un buen colchón ya no lo es, porque aún quedan seis carreras por disputar", declaró el domingo.

"Así que, en mi opinión, solo tenemos que ignorar los puntos hasta que ya no sea matemáticamente realista, o ya no sea realista, que ganen, y hasta entonces limitarnos a concentrarnos en cada semana e intentar dar lo mejor de nosotros mismos".

Para dar "lo mejor de sí misma", Mercedes tiene preparada una mejora "sólida" que se estrenará en Malasia. Y aunque admite que pueden surgir problemas al introducir nuevas piezas en la pista, el jefe de Mercedes se muestra confiado en las nuevas piezas que debutarán el próximo mes.

"Creo que vamos a presentar una mejora sólida en Malasia", declaró el sábado a Sky Sports. "Así que tenemos que superar otra prueba más en Bakú. Ya veremos, pero a veces no se adapta tan bien al trazado.

"Así que espero que sí lo haga y que eso nos sitúe a la altura de los demás en cuanto a mejoras, pero nunca se sabe".