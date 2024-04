El fabricante alemán se enfrenta a la realidad de que todavía no ha acertado con las normas de efecto suelo que entraron en vigor hace tres temporadas, con un coche W14 este año que no logra desafiar a Red Bull como esperaba.

De hecho, Mercedes ha admitido que su actual monoplaza presenta unas características que "no tienen sentido", ya que el aumento de la carga aerodinámica no se traduce en un mayor rendimiento en la pista.

La escudería sospecha que sus problemas pueden estar más relacionados con la mecánica que con la aerodinámica pura.

Wolff ha dicho que no tiene ninguna duda de que Max Verstappen y Red Bull ya parecen estar en camino hacia la gloria del campeonato del mundo una vez más y que terminar como mejor del resto es el principal objetivo de su equipo en este momento.

Pero mientras busca respuestas a lo que le falta con su W15, está surgiendo un escenario en el que Mercedes podría decidir que no vale la pena gastar recursos sin fin en las reglas actuales, ya que podría ser mejor comprometerse pronto con su coche de 2026 para asegurarse ser rápido desde el principio.

La FIA no permite a los equipos empezar a trabajar en la aerodinámica de los nuevos coches hasta principios de 2025.

Pero cuando Motorsport.com le preguntó si podría llegar un momento a finales de este año en el que Mercedes tuviera que tomar una decisión sobre abandonar el desarrollo de las normas actuales, Wolff fue enfático sobre la postura de su equipo.

Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

"Somos Mercedes", dijo. "No podemos abandonar por completo el reglamento actual y seguir rindiendo al nivel que lo estamos haciendo ahora".

"Esa no es la ambición de la marca, ni la nuestra ni la de nuestros socios. Así que no. Creo que tienes que seguir empujando, seguir formando tu entendimiento".

"Pero en algún momento, cuando la FIA presente algún tipo de reglamento, nosotros, como el resto de equipos, empezaremos a estudiarlo, y probablemente antes".

Wolff considera que Mercedes está en el grupo perseguidor detrás de Red Bull con Ferrari y McLaren, lo que en última instancia no era su ambición en la F1.

"Si tu expectativa es competir por victorias y campeonatos, entonces puedes decir que estamos en tierra de nadie porque Max y Red Bull están muy por delante", explicó.

"Estamos en este pelotón, pero no es satisfactorio para ninguno de los equipos que están luchando por P2, P3 o P4. Siempre he dicho que si tuviera que mirar desde un punto de vista puramente deportivo, es P1 lo que importa y no P2/P3/P4".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Charles Leclerc, Ferrari SF-24 y George Russell, Mercedes F1 W15 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Pero esta es una realidad a la que nos enfrentamos en este momento y estamos tratando de hacer lo mejor de esta nueva realidad".

"Ese (nuestro objetivo) es batir a nuestros competidores directos, al tiempo que reconocemos que alguien está haciendo un mejor trabajo, y establecer un punto de referencia que eventualmente tenemos que fijarnos de nuevo sobre si somos capaces de ganar carreras este año, y no me gustaría dejar escapar esa ambición. Y desde luego no el año que viene".

"Para 2026 hay un gran reinicio, que sin duda ofrece la oportunidad más realista para cualquier otro equipo de superar a Red Bull. Pero hay una temporada y tres cuartos antes de eso, y no quiero pasar por mucho más sufrimiento en los próximos 18 meses. Sólo espero momentos destacados y una trayectoria que vaya hacia arriba".