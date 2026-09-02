Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Italia

Mercedes descarta estrenar un motor nuevo en el GP de Italia

Kimi Antonelli montará una nueva unidad de potencia en el GP de Italia, lo que lo obligará a salir desde el fondo de la parrilla, pero no será un motor Mercedes actualizado.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

A Mercedes se le permitió un token de mejora bajo el esquema de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora de la Fórmula 1 (ADUO), pero ha confirmado que Kimi Antonelli no competirá con una unidad de potencia actualizada en el Gran Premio de Italia de este fin de semana.

Uno de los mayores temas de conversación de cara a la ronda de Monza es la penalización en parrilla de Antonelli, que llega al superar su asignación de unidades de potencia para la temporada 2026. El líder del campeonato ya ha utilizado cuatro ICE (motor de combustión interna) y usará una unidad completamente nueva este fin de semana en su carrera de casa, una decisión que lo hará salir desde el fondo de la parrilla.

Es más, puede que esta no sea su última penalización de la temporada, ya que aún quedan 11 rondas en el calendario de 2026, a la espera del futuro de las carreras de Qatar y Abu Dhabi.

Por lo tanto, los equipos están calculando el kilometraje que aún necesitan cubrir y evaluando qué circuitos minimizarían el impacto de asumir una penalización en parrilla. Mercedes ha elegido Monza para Antonelli, ya que es uno de los circuitos del calendario donde es más fácil recuperar posiciones.

Kimi Antonelli arrancará desde el fondo de la parrilla el domingo en Monza.

Kimi Antonelli arrancará desde el fondo de la parrilla el domingo en Monza.

Photo by: Eric Le Galliot

Sin embargo, podría haber otra piedra en el zapato para Antonelli, ya que la unidad de potencia número cinco que utilizará este fin de semana no contará con las mejoras permitidas bajo el ADUO. Mercedes ha recibido la oportunidad de introducir una unidad de potencia actualizada, pero su debut está programado para la etapa americana del campeonato en octubre, ya sea en Austin o en Ciudad de México.

Por lo tanto, se espera que Antonelli y Russell utilicen seis unidades de potencia a lo largo de todo el campeonato, lo que los condena a más penalizaciones en parrilla en adelante.

Con la mejora en marcha, ahora surgen preguntas sobre la decisión de Mercedes de introducir un motor nuevo para Antonelli este fin de semana, en lugar de esperar a que la actualización esté lista. Sin embargo, todo esto tiene que ver con el 'pool' de motores que el italiano tiene a su disposición.

Los problemas de fiabilidad, fallos y otros problemas terminales han afectado al número de componentes disponibles para Antonelli, de ahí la necesidad de introducir una nueva unidad. Su compañero de equipo George Russell, sin embargo, afronta una situación ligeramente mejor. El británico ha utilizado el mismo número de componentes que Antonelli, pero conserva un 'pool' mayor a su disposición, al haber sufrido menos fallos terminales.

También lee:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Hadjar se perderá el GP de Italia y Tsunoda seguirá en Racing Bulls

Comentarios destacados
Más de
Roberto Chinchero

Audi llega a Monza con una novedad esperada con modificaciones en la caja de cambios

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Audi llega a Monza con una novedad esperada con modificaciones en la caja de cambios

Norris, Verstappen y Leclerc: por qué los mejores pilotos ya no cambian de equipo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Norris, Verstappen y Leclerc: por qué los mejores pilotos ya no cambian de equipo

Hamilton se disculpa: "No he dado lo mejor de mí mismo, lo haré mejor"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Hamilton se disculpa: "No he dado lo mejor de mí mismo, lo haré mejor"
Más de
Andrea Kimi Antonelli

Toto Wolff, sorprendido por la evolución de Antonelli en 2026: "Ya no es un ciervo ante los faros"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Toto Wolff, sorprendido por la evolución de Antonelli en 2026: "Ya no es un ciervo ante los faros"

La mentalidad diferente de Antonelli al regresar al Gran Premio de Italia de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
La mentalidad diferente de Antonelli al regresar al Gran Premio de Italia de F1 2026

Antonelli revela cómo mantiene los pies en la tierra al luchar por el título de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Antonelli revela cómo mantiene los pies en la tierra al luchar por el título de la F1 2026
Más de
Mercedes

Russell "tiene que ganar" en Italia para mantener vivas sus esperanzas por el campeonato

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Russell "tiene que ganar" en Italia para mantener vivas sus esperanzas por el campeonato

McLaren, señalado para ser la principal amenaza de Mercedes a finales de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
McLaren, señalado para ser la principal amenaza de Mercedes a finales de 2026

Kimi Antonelli atribuye sus dificultades de 2025 a su gran campaña en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Kimi Antonelli atribuye sus dificultades de 2025 a su gran campaña en la F1 2026

Últimas noticias

Un día como hoy: Michael Schumacher supera el récord de victorias en F1 de Alain Prost

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Un día como hoy: Michael Schumacher supera el récord de victorias en F1 de Alain Prost

MotoGP revela menos pruebas de pretemporada para el inicio de la era de 850cc

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
MotoGP revela menos pruebas de pretemporada para el inicio de la era de 850cc

Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Italia de F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Italia de F1 2026

Mattia Colnaghi y el objetivo de lucirse en la parte final de la Fórmula 3

FIA F3
F3 FIA F3
Monza
Mattia Colnaghi y el objetivo de lucirse en la parte final de la Fórmula 3