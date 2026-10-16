Análisis

Fórmula 1

Mercedes detecta el fallo en su nuevo paquete: cargó demasiado el tren delantero del W17

Las novedades han cumplido el objetivo de generar más carga, especialmente en las curvas rápidas, pero no de manera uniforme, y eso ha desplazado el mapa de la W17 un poco demasiado hacia el eje delantero de forma inesperada. El cambio de equilibrio ha hecho más difícil encontrar la ventana operativa: se trabajará en el setup, también mecánico, para reequilibrar la W17.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 16 oct 2026, 14:42

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Si después de Malasia en Mercedes había más interrogantes que certezas, el fin de semana de Singapur empezó a ofrecer las primeras respuestas que buscaban los técnicos de la Estrella sobre el nuevo paquete. Es cierto que el de Marina Bay fue un fin de semana sprint, pero la reapertura del parque cerrado y la decisión de diferenciar las configuraciones entre los dos pilotos ofrecieron una oportunidad valiosa para experimentar y recopilar datos útiles.

Números que se analizarán durante la semana de pausa antes del regreso a la pista en Austin, con el objetivo de responder a la pregunta más importante: ¿qué no está funcionando en el paquete introducido en Malasia? La realidad es que son varias piezas que confirman que las novedades de Mercedes han alterado el equilibrio del coche, haciendo que el W17 sea más difícil de conducir.

Aunque el nuevo paquete alcanzó el objetivo principal de los técnicos, es decir, incrementar la carga aerodinámica, como de hecho se vio en las curvas rápidas en Malasia, el problema surgió en otra parte. Las novedades cambiaron de hecho el mapa aerodinámico del W17 desplazándolo demasiado hacia la parte delantera, lo que alteró su equilibrio y redujo la ventana de funcionamiento de manera inesperada.

“Creo que, si queremos considerar el problema de la forma más sencilla posible, nuestro objetivo era obtener más rendimiento, más carga. Y los datos nos muestran que en el coche hemos medido efectivamente un aumento de la carga”, explicó el subdirector técnico de Mercedes, Simone Resta, en el podcast Nu Silver Arrows Radio Show de Mercedes.

“Por desgracia, sin embargo, no se trata de un problema en blanco y negro. No es una cuestión de cero o uno. Es un contexto muy complejo, con muchas variables en juego. Pensamos que efectivamente hemos generado más carga, pero quizá no hemos logrado obtener el mismo nivel de incremento en cada una de las condiciones de funcionamiento del coche. Esto empezó a modificar ligeramente el equilibrio del coche en ciertas condiciones”.

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El equilibrio se ha desplazado hacia la parte delantera

En parte era previsible que, al intervenir en el concepto mediante modificaciones en el fondo y los pontones, también cambiara el equilibrio del coche. El problema, sin embargo, es que Mercedes sí consiguió encontrar la carga aerodinámica buscada, pero no de manera uniforme en todas las condiciones de funcionamiento, saliéndose de sus previsiones. También por eso los técnicos tuvieron dificultades para encontrar el reglaje con el que extraer el potencial del coche.

“Todavía hay algunos aspectos que debemos ajustar, sobre todo porque tendemos a observar un coche que presenta un equilibrio diferente respecto a antes. La parte delantera se ha vuelto más eficaz, quizá incluso más de lo que esperábamos. En consecuencia, hay que recentrar la ventana de funcionamiento del coche. Y eso requiere tiempo”, añadió Resta, aclarando no obstante que hay potencial sin explotar en el nuevo paquete.

¿Qué significa todo esto? Que hace falta replantear parcialmente el reglaje y la forma en que se conduce el coche para poder extraer el potencial, pero también que identificar esa ventana de funcionamiento correcta es más complejo que con la especificación anterior del W17. El rendimiento está ahí, pero la forma de extraerlo ha cambiado y este desequilibrio también ha hecho que el coche sea más difícil de conducir.

¿Pero cómo? El W17 siempre ha sido un coche caracterizado por una parte trasera sólida, sobre todo en fase de tracción. No es casualidad que, en los trazados stop & go, el monoplaza de Brackley haya sido a menudo extremadamente rápido, no solo por la competitividad de la unidad de potencia, sino también por su capacidad para poner la potencia en el suelo a la salida de las curvas lentas.

En la frenada y en la entrada ahora la parte trasera es menos estable

Sin embargo, el cambio de equilibrio obligó a revisar también algunos aspectos del estilo de conducción. En particular, Andrea Kimi Antonelli siempre ha intentado "recortar" lo máximo posible la trazada en la entrada de la curva, forzando el tren delantero para reducir la distancia recorrida en el centro de la curva, ganar tiempo y volver pronto al acelerador en la salida.

Un estilo que ha funcionado muy bien hasta ahora, en parte también precisamente porque la especificación anterior garantizaba una parte trasera estable, sin que el W17 se descompusiera en la fase de frenada, permitiendo a Kimi forzar el tren delantero y recortar la curva. Pero el nuevo paquete malasio ha hecho que el monoplaza esté más desequilibrado, demasiado sobre el eje delantero, perdiendo parte de esa estabilidad en la entrada.

George Russell, Mercedes

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

La consecuencia es que los pilotos deben adaptar el enfoque tanto en la inserción como en el paso por curva. No es casualidad que, tanto en Malasia como en Singapur, Antonelli se quejara de subviraje en el centro de la curva, precisamente porque no siempre consigue hacer rotar el coche en la fase inicial como le gustaría, comprometiendo así todo el resto de la trazada, tanto en el centro de la curva como en la salida, cuando hay que volver al acelerador.

La ventana es más estrecha, pero hay potencial por extraer

Para combatir ese subviraje, en ese punto hay dos caminos: aumentar el ángulo de volante, poniendo bajo estrés los neumáticos delanteros, o usar el acelerador para ayudar a la rotación del coche en el centro de la curva, como ocurrió en Sepang. El problema es que, en un trazado con asfalto abrasivo y temperaturas elevadas como el malasio, hacerlo aumenta el estrés y la degradación térmica en las gomas traseras. También por eso en Sepang el W17 entró doblemente en crisis en las curvas lentas.

Por tanto, no debe sorprender que en Singapur, una vez reabierto el parque cerrado tras la sprint, Mercedes eligiera tomar una dirección opuesta a la seguida en la primera parte del fin de semana, precisamente por la necesidad de recopilar más datos y experimentar. El camino tomado de cara a la clasificación y la carrera se reveló luego como el correcto, al reducir precisamente la excesiva incisividad del tren delantero.

Una indicación que en parte llegó también de la sprint en mojado, donde generalmente tener un tren delantero fuerte ayuda; sin embargo, en el caso de Antonelli era incluso demasiado predominante: “Teníamos un coche que al principio estaba desequilibrado hacia la parte delantera, con mucho sobreviraje y difícil de conducir. A medida que los neumáticos delanteros se desgastaron, recuperamos un equilibrio mucho más satisfactorio. A partir de ahí Kimi tuvo el ritmo de los líderes”, añadió Bradley Lord, vice-Team Principal.

Esto se reflejó también en las referencias cronométricas: el sábado, pese a una pista más lenta, Antonelli fue el único piloto del top 10 junto a Lewis Hamilton que mejoró el tiempo obtenido en la clasificación del viernes. Una parte significativa de ese progreso llegó precisamente en el segundo sector, el más revirado, donde pudo apretar más en esas zonas en las que la especificación anterior utilizada por Russell resultaba más predecible.

En Austin volverá también el alerón usado en los libres de Singapur, con el objetivo de recalibrar el coche para poder encontrar la ventana operativa con más facilidad y extraer un potencial que existe: “Debemos recentrar la ventana de funcionamiento. Tenemos que reelaborar algunos aspectos mecánicos del coche, tratando de afinar ciertas características que estamos observando con este paquete”, añadió después Resta.

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