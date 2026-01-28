Ir al contenido principal

Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Mercedes se enfocará ahora en la configuración del coche 2026 al demostrar resistencia

George Russell y Andrea Kimi Antonelli completaron más de 180 vueltas el miércoles en nombre de Mercedes. El W17 parece fiable, por lo que la escudería puede, poco a poco, cambiar ligeramente su enfoque.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17

El objetivo principal de los cinco días de pruebas de Fórmula 1 en Barcelona es que todos los equipos detecten posibles problemas y acumulen tantos kilómetros como sea posible. Hasta ahora, Mercedes lo está consiguiendo bastante bien. El lunes, George Russell y Andrea Kimi Antonelli completaron juntos 151 vueltas, pero el miércoles, en su segundo día de pruebas, lo superaron con creces.

Russell se encargó de la sesión matutina y completó 92 vueltas, tras lo cual Antonelli dio otras 91 vueltas por la tarde en el Circuito de Barcelona-Cataluña. Según se informa, el italiano también marcó el mejor tiempo del día con 1.17.382, seguido a dos décimas por su compañero de equipo. Mercedes se mostró satisfecho. "Estamos contentos con el número de kilómetros que hemos recorrido hoy y hemos podido tachar la mayoría de los objetivos que nos habíamos marcado para los dos primeros días aquí en Barcelona", valoró el director de ingeniería en pista, Andrew Shovlin.

"El coche ha sido fiable y hemos podido recorrer varias distancias de carrera. Es un primer paso alentador, y estoy seguro de que ambos pilotos estarán satisfechos con el número de vueltas que han dado hoy". Mercedes no espera poder decir mucho sobre la competitividad del W17 hasta las pruebas de Baréin, pero Shovlin reconoció que el equipo está en buena posición en otros frentes: "Nos queda un día más, en el que haremos algo más de trabajo de configuración que hasta ahora".

George Russell volvió a dar más de 90 vueltas y solo Antonelli le superó en tiempo.

Foto: Mercedes AMG

Mercedes no ha confirmado cuándo volverán a la acción Russell y Antonelli durante el shakedown. "Podría ser mañana", afirmó Shovlin. Russell añadió que depende totalmente del tiempo en el Circuit de Barcelona-Catalunya, algo que confirmó Antonelli. "Podría ser mañana, si el tiempo acompaña".

Caras de satisfacción en Antonelli y Russell

El hombre más rápido de la sesión del miércoles habló después de que había sido un día mejor que el lunes. "Esta tarde hemos podido completar una distancia de carrera completa, lo que nos ha permitido acumular más kilómetros y recopilar muchos datos para el equipo", explicó Antonelli. "Este coche es completamente nuevo y muy diferente al del año pasado, así que con cada vuelta me voy acostumbrando más a él. Es un proceso de aprendizaje continuo, tanto para mí como piloto como para el equipo, por lo que es muy valioso acumular tantos kilómetros como sea posible".

Russell también se mostró optimista, a pesar de las difíciles condiciones, y sobre todo del frío, en Cataluña. "La temperatura de la pista rondaba esta mañana unos pocos grados por encima de cero, uno de los circuitos más fríos en los que he pilotado, por lo que los tiempos no son muy reveladores. La verdadera emoción llegará cuando vayamos a Melbourne y tengamos una idea más clara de dónde estamos con respecto a la competencia. Por ahora, trabajamos duro y disfrutamos del proceso hacia la nueva temporada".

