Mercedes concedió medio día de esperanza a sus rivales. Luego, en la sesión FP2, volvió a ponerse en el papel de favorito. Al final de la primera ronda de entrenamientos libres de la temporada, Russell se encontró en séptima posición, Antonelli en octava, ambos a más de un segundo del líder Leclerc. ¿Alarma? No. En el box de Mercedes dedicaron los sesenta minutos de la sesión matutina a optimizar el uso de la batería.

"Ha sido una sesión un poco caótica —admitió el jefe de ingenieros Andrew Shovlin—, hemos tenido algunos problemas de configuración en la unidad de potencia que han requerido varias vueltas para resolverse". El equilibrio del monoplaza tampoco fue óptimo: tanto Russell como Antonelli se quejaron de un fuerte subviraje. La configuración básica decidida en el simulador requirió algunos ajustes por parte de los ingenieros antes de la FP2.

George Russell, Mercedes Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images

"Hemos recuperado bien", confirmó Shovlin, "la unidad de potencia ha funcionado según lo previsto y el monoplaza ha respondido mucho mejor tras algunos ajustes en la configuración". Aunque el líder del día fue finalmente Oscar Piastri, lo más impresionante del viernes en Albert Park fue el ritmo de los dos Mercedes en las simulaciones de carrera.

La última vez que el equipo de Brackley comenzó la temporada con tanta seguridad fue en 2020, el último año de las Flechas de Plata. Es cierto que una sola sesión no basta para sacar conclusiones definitivas sobre un proyecto, pero el primer paso dado por el tándem Russell-Antonelli parece ir claramente en esta dirección. La lógica sugiere prudencia, pero después de una vuelta por el paddock de Melbourne, uno acaba inevitablemente creyéndolo.

"Hemos dado un paso adelante en la sesión FP2", admitió Russell, "el coche se ha comportado muy bien y hemos completado un buen programa de trabajo, tanto en la simulación de clasificación como en las tandas largas. Esto nos coloca en una buena posición para el resto del fin de semana".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

La posición es realmente muy buena: la simulación de carrera de Russell ha sido impresionante, con márgenes que han puesto en alerta a sus rivales. Antonelli también ha sido muy rápido, pero Kimi aún no ha resuelto del todo los problemas de ajuste. La falta de estabilidad del monoplaza también afecta a la recarga de la batería, lo que amplifica la pérdida de tiempo en la vuelta.

"Estoy deseando que llegue mañana", comentó Antonelli, «estoy ansioso por comprobar en la pista los resultados del trabajo realizado con los ingenieros. Todos estamos aprendiendo vuelta tras vuelta, por lo que siempre existe el temor de que los rivales puedan adelantarnos de repente, pero mentiría si dijera que no tengo confianza. Espero poder confirmarme en las primeras posiciones, todavía nos queda algo de trabajo por hacer, pero estaremos listos».

George Russell, Mercedes W17: resueltos los problemas de ajuste de la mañana Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Mercedes espera poder hacerse con la primera fila, una ventaja importante para planificar una carrera llena de incógnitas como la que se disputará el domingo. "Hemos conseguido elaborar un programa sólido y realizar tandas largas positivas con ambos pilotos", concluyó Shovlin. "Hemos obtenido resultados muy alentadores de cara a la carrera, pero aún hay algunas áreas en las que debemos mejorar durante la noche. Ya estamos trabajando y esperamos encontrar el ritmo necesario para aspirar a lo más alto en la clasificación de mañana". En cuanto al ritmo de carrera, todo parece estar ya en su sitio.

