Ferrari pone el ojo en los retrovisores de "nave espacial" de Mercedes

Como parte de la revisión de los pontones que Mercedes introdujo en el W13 para los test de pretemporada de Bahréin de esta semana, la escudería de Brackley modificó la disposición de sus retrovisores.

En ese área, los germanos incluyeron unos soportes esculpidos para ayudar a alimentar con el flujo aerodinámico las estructuras de impacto lateral del cockpit.

El director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, sugirió que el diseño del Mercedes era cuestionable porque dicha pieza no debería representar ninguna ventaja aerodinámica: "En cuanto a los retrovisores, estoy algo sorprendido".

"Me parecen sorprendentes, y es algo que no esperábamos", indicó el italiano. "Creo que eso se debe revisar para el futuro porque en el pasado argumentamos que no deberían tener ningún propósito aerodinámico, solo tienen que estar ahí para mirar hacia atrás".

"Me parece que por la forma en la que han diseñado su coche, hay algún componente aerodinámico significativo en los propios retrovisores, y es algo que tenemos que dejar de hacer, porque todos empezarán a hacer unos espejos que se parezcan a naves espaciales", afirmó Binotto.

"No creo que sea eso lo que buscamos en la Fórmula 1. No estoy discutiendo la idea, ellos han encontrado una solución interesante, pero en el espíritu de lo que pretendemos hacer, es algo que debemos discutir", continuó.

Aunque Binotto tiene dudas sobre los retrovisores del Mercedes, dice que no tiene problemas en el diseño de los pontones del W13: "En primer lugar, viendo su coche, no hay duda de que es muy bueno, un gran concepto, bastante diferente al nuestro".

"Lo interesante es la disposición de los pontones, y sobre la legalidad, no tenemos dudas. Ha pasado por un proceso, y la FIA es la responsable de vigilarlo y asegurarse de que es legal, por lo que no creo que Mercedes esté haciendo algo en contra de las reglas", sentenció el jefe de Ferrari.

Lo que dicen las reglas sobre los retrovisores de la F1

Los equipos llevan mucho tiempo intentando manipular el diseño y la posición de los retrovisores, ya que son un requisito obligatorio en una zona importante del monoplaza desde el punto de vista aerodinámico.

Sin embargo, el reglamento deja claro que los espejos deben ser puramente estructurales, con un concepto que no potencie la aerodinámica.

Según las reglas técnicas, los retrovisores están excluidos de la normativa específica de la carrocería, pero eso se traduce en que entran dentro de la aplicación del artículo 3.2.2, que implica que su diseño no debe proporcionar ninguna ventaja aerodinámica.

La normativa establece: "La influencia aerodinámica de cualquier componente del coche que no se considere carrocería debe ser accesoria a su función principal. Se prohíbe cualquier diseño que pretenda maximizar dicha influencia".

Aunque Binotto teme que el diseño de Mercedes abra la puerta a que los equipos busquen soluciones extremas para los espejos, en el pasado, Ferrari ha tenido que dar marcha atrás en algunos de sus propias soluciones tras la intervención de la FIA.

En 2010, los del Cavallino Rampante, junto con otros equipos, comenzaron a montar sus retrovisores fuera de los pontones, en la parte superior del acondicionador de flujo vertical.

Eso dio lugar a preocupaciones sobre la visibilidad y la seguridad, dado que vibraban más en esa posición. La FIA actuó rápidamente y exigió que se volvieran a colocar en una zona cercana al cockpit antes del cuarto gran premio del curso, en China.

Las escuderías probaron suerte de nuevo en 2018, cuando decidieron montar unos retrovisores en el lateral del halo. Esto no se consideró un problema en sí mismo, pero la manera en la que se introdujeron unos aletines en forma de ceja sobre los espejos, que claramente cumplían una función aerodinámica, hizo sonar las alarmas.

El organismo regulador permitió el uso de estas aletas en el Gran Premio de España, pero prohibió su uso posteriormente. Los retrovisores de dos piezas formaban parte del diseño de los monoplazas de 2017, y llevaban a cabo una interesante función que muchos conjuntos han aprovechado en sus diseños de 2022.

Esto es por el modo en el que está escrito el reglamento, con los equipos readaptando hábilmente lo que se define como "tallo del espejo" dentro de la normativa.

Los dos diseños más interesantes en este sentido son los del AlphaTauri y del Mercedes, ambos con una serie de generadores de vórtices montados en el borde exterior del pontón para ayudar a controlar el flujo del aire en esa región, combinado con los retrovisores.