Fórmula 1 GP de Singapur

Mercedes explica por qué su actualización hizo que su auto fuera más difícil de manejar

Las mejoras entregaron la carga aerodinámica adicional que Mercedes buscaba, pero no de forma constante en todas las condiciones. El foco del equipo está ahora en los cambios de puesta a punto para encontrar un mejor equilibrio que permita desbloquear el potencial del auto.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 19 oct 2026, 20:05

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Si Mercedes se fue de Sepang con más preguntas que respuestas, el fin de semana del Gran Premio de Singapur finalmente le dio al equipo de ingeniería las primeras pistas reales para desbloquear su nuevo paquete. Aunque fue un fin de semana sprint, la reapertura del parque cerrado y la decisión de dividir configuraciones entre los dos pilotos ofrecieron una oportunidad valiosa para experimentar y recopilar datos críticos.

Los datos son analizados durante el receso previo a Austin, con un objetivo clave: entender exactamente por qué el paquete introducido en Malasia no funcionó correctamente como se esperaba, pese al potencial por extraer. Mercedes confirmó ahora una pieza crucial del rompecabezas, al explicar que las mejoras desplazaron el balance aerodinámico del auto, haciendo que el W17 sea significativamente más difícil de manejar.

Si bien el nuevo paquete cumplió su objetivo principal de aumentar la carga aerodinámica general, como se vio en las secciones de alta velocidad de Malasia, también dejó expuesta una debilidad inesperada. Las mejoras desplazaron demasiado hacia adelante el balance aerodinámico del W17, desestabilizando el auto y estrechando de manera significativa su ventana de funcionamiento.

"Creo que, si uno quisiera tomar simplemente el primer orden del problema, queríamos entregar más rendimiento con más carga aerodinámica. Y medimos más carga aerodinámica en el auto", explicó Simone Resta, director técnico adjunto de Mercedes, en el podcast Nu Silver Arrows Radio Show del equipo.

"Lamentablemente, no es un problema de blanco o negro. No es cero o uno. Es un entorno muy gris, con múltiples variables. Y creo que entregamos la carga aerodinámica, pero quizá no entregamos el mismo nivel de carga aerodinámica en cada punto de funcionamiento del auto en la pista. Y eso empieza entonces a alterar un poco el balance del auto en esa condición, y luego el piloto tiene que adaptarse".

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El balance se desplazó hacia el tren delantero

Hasta cierto punto, era esperable un cambio en el balance dada la magnitud de las modificaciones en el suelo y los pontones introducidas en Sepang. El verdadero problema, sin embargo, fue que, aunque Mercedes logró desbloquear la carga aerodinámica adicional que estaba buscando, esas ganancias no se entregaron de forma consistente en todo el rango de condiciones de funcionamiento, contrario a lo esperado. Como resultado, a los ingenieros les costó más de lo habitual identificar una puesta a punto capaz de extraer todo el potencial del W17 actualizado.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Hay algunas cosas que tenemos que resolver, especialmente porque tendemos a ver un auto con más balance que antes. Un tren delantero más fuerte, incluso quizá un poco más de lo que esperábamos. Por lo tanto, hay que volver a centrar la ventana en la que operamos el auto. Y eso está llevando algo de tiempo", agregó Resta, remarcando que todavía hay potencial sin explotar en la nueva especificación.

Esto significa que Mercedes ahora tiene que abordar tanto la puesta a punto como los requerimientos de manejo de una forma diferente para desbloquear el potencial del auto, mientras que el W17 se volvió menos permisivo y más difícil de conducir cuando trabaja fuera de su ventana ideal. Hay más rendimiento por desbloquear, pero acceder a él de manera consistente se convirtió en una tarea mucho más compleja y el cambio de balance también hizo que el auto sea más difícil de manejar.

Durante la primera mitad de la temporada, una de las fortalezas del W17 fue su tren trasero estable, especialmente en situaciones limitadas por la tracción. Esa virtud a menudo hizo competitivo a Mercedes y lo convirtió en referencia en circuitos de aceleración y frenada, no solo gracias a su unidad de potencia, sino también por su capacidad para poner la potencia en el piso de manera efectiva a la salida de las curvas lentas.

El tren trasero es menos estable en frenada y eso cambia el enfoque

Sin embargo, el cambio de balance también obligó a modificar la técnica de manejo. Antonelli, en particular, siempre favoreció un enfoque agresivo en la entrada de curva, buscando minimizar la distancia a través de la curva, ganar tiempo en el vértice y volver al acelerador lo antes posible.

Ese enfoque funcionó de manera brillante hasta este punto, en parte porque la especificación anterior ofrecía un tren trasero estable que se mantenía asentado bajo frenada, permitiéndole atacar la entrada de la curva. El nuevo paquete, sin embargo, cambió algunas de las características clave del W17 y esa estabilidad.

Como resultado, los pilotos tuvieron que adaptar su enfoque tanto en la entrada como en la fase media de la curva. Como era de esperarse, Antonelli reportó un subviraje persistente en mitad de curva durante los fines de semana de Malasia y Singapur, derivado de la imposibilidad de rotar el auto tan limpiamente como le gustaría en la entrada. Eso comprometió su línea por el vértice y retrasó la aplicación del acelerador a la salida de la curva.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Una ventana más estrecha, pero hay más potencial por extraer

Para compensar ese subviraje, a los pilotos les quedan dos opciones: aumentar el ángulo de dirección, lo que carga más los neumáticos delanteros, o usar el acelerador para rotar el auto en mitad de curva, algo que se vio con frecuencia en Sepang. Sin embargo, en una pista calurosa y abrasiva, este último enfoque tiene un costo, ya que acelera el sobrecalentamiento y la degradación de los neumáticos traseros. Como resultado, al W17 actualizado le costó considerablemente más de lo habitual en las curvas lentas de Sepang.

Por lo tanto, no sorprendió demasiado que, una vez levantadas las restricciones de parque cerrado después de la carrera sprint en Singapur, Mercedes se moviera hacia una puesta a punto significativamente diferente en comparación con la primera parte del fin de semana. La dirección elegida para la clasificación y la carrera finalmente dio resultado, al intentar encontrar un tren trasero más estable.

Los primeros indicios de esto ya habían aparecido durante la sprint en mojado: "El auto estaba sobrebalanceado inicialmente, con bastante sobreviraje, difícil de manejar. A medida que los neumáticos delanteros se desgastaron, de repente encontramos un balance del auto mucho más feliz. Y desde ahí, Kimi de repente empezó a marcar sectores verdes y morados y a igualar el ritmo de los líderes", dijo el director adjunto del equipo, Bradley Lord.

La mejora también quedó en evidencia en las hojas de tiempos. Pese a condiciones de pista más lentas el sábado, Antonelli fue uno de los dos únicos pilotos dentro del top 10, junto con Hamilton, que mejoró su tiempo de clasificación del viernes. La mayor parte de esa ganancia apareció en el sector dos, la parte más técnica de la vuelta, donde los cambios de puesta a punto le dieron la confianza para empujar más y desbloquear más potencial del W17 actualizado.

Para Austin, Mercedes volverá a introducir el alerón delantero probado durante la práctica de Singapur, con el objetivo de recalibrar el paquete, ampliar la ventana de funcionamiento y extraer el potencial del auto: "Solo tenemos que volver a centrar la ventana. Solo tenemos que retrabajar mecánicamente el auto, intentando ajustar algunas de las características que estamos viendo con estos paquetes en el auto", dijo Resta.

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