Wolff: Las fotos del alerón de Mercedes muestran "un fantasma"

Red Bull Racing planteó sus dudas sobre la legalidad del diseño del alerón trasero de Mercedes el pasado fin de semana en Brasil, después de observar la ventaja de velocidad en línea recta de Lewis Hamilton sobre el resto de los pilotos, lo que provocó crecientes tensiones entre los dos equipos que luchan por el título.

El jefe de Red Bull F1, Christian Horner, afirmó el viernes en Qatar que las marcas junto al plano principal del alerón trasero de Mercedes eran "de alas que se han flexionado", y señaló que su equipo estaba dispuesto a presentar una protesta en caso de considerarlo necesario.

Horner preguntó a su homólogo de Mercedes, Wolff, durante la conferencia de prensa de la FIA del viernes cómo explicaría las marcas, a lo que Wolff respondió: "Creo que está dentro de lo permitido".

El director de ingeniería de Mercedes en pista, Andrew Shovlin, dijo que el equipo había "invitado a la FIA a que lo mirara todo lo que quisiera", y que los oficiales "no tienen ningún problema con lo que tenemos".

Wolff fue preguntado el sábado por Motorsport.com sobre las imágenes del alerón trasero que, según Red Bull, mostraban las marcas en cuestión, pero lo descartó por ser "un fantasma".

"No sé de dónde han sacado esta foto y qué es lo que realmente muestra", dijo Wolff. "Es un fantasma".

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes de F1. Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

La FIA confirmó el sábado en Qatar que había introducido pruebas de carga adicionales para los alerones traseros a partir de la clasificación como parte de una misión de investigación que "no forman parte de los requisitos reglamentarios".

Horner dio la bienvenida a las pruebas y dijo que estaban haciendo su trabajo, afirmando que la velocidad en línea recta de Mercedes estaba "bajo control" y "de repente en línea" con Red Bull.

En la clasificación de Brasil, la cifra más alta de Hamilton en la trampa de velocidad fue de 327,5 km/h, frente a los 318,3 km/h de Verstappen. Hamilton alcanzó 323,9 km/h en la clasificación de Qatar, mientras que Verstappen llegó a 320,5 km/h.

"La pista aquí es menos sensible a la potencia, curiosamente, y creo que acaban de hacer un buen trabajo", dijo Wolff, explicando la velocidad en línea recta.

"Su velocidad en línea recta con el ala grande es idéntica a la nuestra. Así que sí, estoy contento de que estén contentos".

"Vamos a ir a Arabia Saudita y quizá volvamos a escuchar algunos comentarios. En cierto modo, los debates que se inician o lanzan, ya no los puedo seguir".

"Nos cuesta seguir comentando los rumores que se hacen desde ese lado".

Preguntado sobre si cree que los comentarios de Horner podrían indicar que se ha evitado la amenaza de una protesta, Wolff dijo: "Podría ser, no sé lo que están planeando hacer".

"Como he dicho antes, no puedo seguir, no puedo en cierto modo seguir el pensamiento. Parece errático".

"Pero no pasa nada. No quiero echar más aceite a las llamas. Estamos tratando de mirarnos a nosotros mismos, tratando de hacer el mejor trabajo posible".

"Seguimos con 14 puntos, tenemos que hacer una buena carrera mañana (por hoy). Eso es lo que cuenta".