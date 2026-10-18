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Mercedes F1 revela sus millonarios ingresos y el reparto de dinero a los accionistas

Las cuentas de 2025 de Mercedes-Benz Grand Prix Limited muestran mayores ganancias, más ingresos por patrocinio y un dividendo más alto

Alex Harrington

Publicado: 18 oct 2026, 0:15

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

El equipo Mercedes de Fórmula 1 registró ingresos confirmados por 633,4 millones de libras en 2025 y pagó un total de 125 millones de libras en dividendos a sus accionistas, según sus cuentas anuales presentadas en Companies House.

Lascuentas consolidadas de Mercedes-Benz Grand Prix Limited cubren el año hasta el 31 de diciembre de 2025, en el que el equipo terminó segundo en el campeonato de constructores después de lo que había sido una difícil era de efecto suelo para la escudería.

Los ingresos aumentaron en 1,3 millones de libras desde los 632,1 millones de libras de 2024, y la presentación confirmó que más de 415 millones de libras del total de 2025 procedieron de patrocinios y licencias. Esto significó que el beneficio del año después de impuestos fue de 125,9 millones de libras, frente a los 116,9 millones de libras. El beneficio operativo, que los directores califican como la "métrica más dominante" del equipo, subió a 166,7 millones de libras desde 156,2 millones.

"Este sólido rendimiento comercial, junto con un estrecho control de la base de costos, dio como resultado un beneficio anual después de impuestos de 125,9 millones de libras", escribieron los directores en el informe.

"Durante el año, el Grupo entregó 125 millones de libras (2024: 100 millones de libras) en dividendos a los Accionistas con fondos distribuibles. Se confirmó que el equipo cumplía plenamente con el Reglamento Financiero de 2024, tras el proceso de auditoría de la FIA".

Patrocinadores, tiempo en pantalla y nuevos socios

Las cuentas enumeran 24 socios del equipo en 2025, incluidos nuevos acuerdos con Adidas, Meta AI y Nasdaq. Microsoft, Nu y Zuma también se sumaron al portfolio del equipo en el primer trimestre de 2026. Curiosamente, la presentación también confirma que Mercedes tuvo menos tiempo en televisión el año pasado. Su cuota de cobertura televisiva cayó del 15,5% en 2024 al 13,2% en 2025. El equipo cree que esto se debe a la emocionante lucha de McLaren por el campeonato, con el equipo de Woking acaparando el 24% de la cobertura.

Fuera de sus operaciones de competición inmediatas, en noviembre de 2025, el fundador y director ejecutivo de CrowdStrike, George Kurtz, se convirtió en copropietario del equipo a través de una participación minoritaria en la compañía propietaria de Toto Wolff, Motorsports Invest. Además de esto, está previsto que las obras de dos nuevos edificios en la sede de Brackley terminen en la segunda mitad de 2026.

Las cifras de McLaren

Las cuentas de 2025 de McLaren Racing Limited, presentadas el 30 de septiembre, muestran ingresos de 588,5 millones de libras, frente a los 488,4 millones previos. Pero los vigentes campeones de constructores registraron una pérdida de 17,4 millones de libras en el año, con una pérdida operativa de 42,8 millones de libras que la compañía afirma que se debió en gran medida a pagos basados en acciones.

Mercedes lidera en la pista en 2026

Mercedes lidera el campeonato de constructores de 2026 con 578 puntos, 134 por delante de Ferrari. Kimi Antonelli le lleva 102 puntos a George Russell en la clasificación de pilotos antes del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, que se disputa del 23 al 25 de octubre.

El jefe del equipo, Wolff, dijo que es probable que ambos autos usen la última actualización en el Circuit of the Americas.

"Lo último es que probablemente queremos usar los autos nuevos en Austin", confirmó Wolff. "Ambos pilotos creen que debería tener un efecto positivo, o que debería aportar un beneficio, en Austin, y creo que en términos de lo que podemos aprender para el año que viene esta es la dirección correcta a seguir".

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