"Oh Dios, ¿cómo hemos podido ser tan estúpidos de no ver antes el camino a seguir?" James Allison, director técnico de Mercedes, no había sido especialmente benévolo consigo mismo tras la pole position un tanto sorprendente de George Russell en Canadá.

Parecía un caso aislado, cuando no era más que el inicio de un nuevo ciclo, cubierto únicamente por la superioridad del McLaren MCL38, que, sin embargo, no cosechó todo lo que sembró. Así, Russell mereció la victoria en el GP de Austria y los Mercedes merecieron toda la primera fila en el GP de Gran Bretaña, con Russell en la pole, seguido de Lewis Hamilton.

Mercedes W15: así es el extraño peralte del GP de Austria Foto de: Giorgio Piola

En Spielberg, la aparición de una curvatura en la parte superior de la carrocería, cerca del vanity panel, es decir, la parte de la carrocería que se puede quitar para permitir a los mecánicos trabajar en los elementos internos de la suspensión delantera, había provocado comentarios e el paddock.

Algún miembro del equipo de Brackley pensó que lo mejor era aprovechar el gran calor reinante en el Red Bull Ring para decir que la tapa ocultaba una entrada de aire para refrigerar el cockpit que la FIA había previsto para los Grandes Premios más calurosos, pero como la temperatura no había superado los 29 grados no había sido necesario abrir la canalización.

En cambio, era una pista falsa, porque el la curvatura también está presente en el W15 en Silverstone, donde sin duda el calor no viene siendo el protagonista. Era obvio que se trataba de un engaño y nuestro Giorgio Piola, sabueso del pitlane, pasó mucho tiempo esperando a que un mecánico del equipo de Brackley abriera el panel de carbono para poder ver más allá.

El mecánico de Mercedes intenta no mostrar lo que hay bajo la cubierta del cockpit del W15 Foto de: Giorgio Piola

La imagen nos muestra una suspensión delantera con un elemento cinemático que sobresale más de lo que estábamos acostumbrados, tanto que requiere un vanity panel más contorneado que, ciertamente, no ofrece una ventaja en la búsqueda de la máxima eficiencia aerodinámica, pero, evidentemente, permite ajustes delanteros gracias a los cuales el W15 puede permitirse una mayor altura libre al suelo, ganando esa carga aerodinámica que en Brackley vieron en el túnel de viento, pero no en la pista.

James Allison estaba incluso dispuesto a presentar su dimisión después de un W15 tan decepcionante, pero el ex ingeniero ferrarista, una vez que se le negó una salida anticipada, encontró la casilla para convertir el "patito feo" en un cisne.

¿Cuál es el secreto de la suspensión de Mercedes? ¿Qué encontraron los ingenieros de Brackley que permitió a Russell y Hamilton hallar un potencial inesperado en el W15? El coche negro y plateado era el que sufría de saltos, la enfermedad que atacó infecciosamente a Ferrari con la última evolución, mientras que con las últimas soluciones Mercedes parece haberse vuelto inmune...