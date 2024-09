Mercedes "leyó mal la carrera" con la estrategia de Hamilton en Singapur

Toto Wolff ha reconocido que Mercedes "leyó mal la carrera" con la estrategia de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.

Hamilton realizó un esfuerzo estelar para dar la vuelta a su suerte en la clasificación y situarse tercero en la parrilla del circuito de Marina Bay, por detrás de los protagonistas del campeonato Lando Norris y Max Verstappen.

Pero cuando se retiraron las mantas de neumáticos antes de la salida de la carrera, Hamilton fue uno de los dos únicos pilotos, junto con Daniel Ricciardo, que salieron con el neumático blando rojo, ya que la mayoría de los participantes optaron por los medios.

Singapur ha tenido una historia de pequeñas diferencias en las primeras etapas debido a la excesiva gestión de los neumáticos empleada por los pilotos de cabeza, sin embargo, el ritmo superior de McLaren permitió a Norris presionar más y estirar la ventaja en el primer stint. Esto jugó en detrimento de la estrategia de Hamilton, que no pudo alargar su stint todo lo que necesitaba, terminando finalmente en sexta posición.

Wolff, director del equipo, se refirió a la estrategia: "Creo que hemos leído mal la carrera.

"Tomamos una decisión basada en las carreras históricas de Singapur, donde es básicamente una procesión, como en Mónaco, y que el neumático blando le daría una oportunidad en la salida".

"Esa era prácticamente la única oportunidad de adelantamiento. Fue una decisión equivocada que tomamos todos juntos. Parecía una buena salida, pero con el neumático trasero que teníamos sólo había un camino y era hacia atrás".

Toto Wolff, director del equipo Mercedes-AMG F1 Team, en el garaje. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Así que había una lógica detrás, pero obviamente era contraria a lo que deberíamos haber decidido, pero no oculta el hecho de que el coche es demasiado lento. Puede que los rivales estén delante o detrás, pero eso no cambia nada".

La decisión de Ricciardo de montar el neumático blando desde la parte trasera de la parrilla no dio sus frutos y el piloto de RB tuvo que hacer una tercera parada para negar a Norris un punto extra al robarle la vuelta rápida.

Eso dio lugar a teorías conspirativas dada la vinculación de RB con Red Bull, pero Wolff ha negado cualquier juego sucio por parte del equipo.

"Creo que probablemente tienes que jugar todas tus estrategias que tienes", dijo cuando se le preguntó sobre el tema.

"No creo que haya sido juego sucio, en absoluto, podría llegar a un punto. Está dentro del reglamento, los pilotos no fueron desleales entre ellos. Creo que sólo se trata de ver quién consigue un punto más. No es para tanto".