Mercedes: Hamilton, decepcionado; Russell, centrado en el desarrollo

Mucho trabajo en Mercedes. Tras las importantes declaraciones de las dos últimas semanas, en las que las figuras más relevantes del equipo dejaban entrever el deseo de cambiar de concepto de cara al futuro, el equipo alemán trabaja duro para entender cómo y qué dirección elegir, utilizando la pista como una especie de laboratorio.

El viernes en Yeda no dejó grandes sonrisas para Mercedes, especialmente por parte de Lewis Hamilton, que se mostró muy decepcionado con el comportamiento del coche, tanto a una vuelta como a ritmo. En las rectas el W14 no mostró gran criticidad, presente en cambio en las curvas más rápidas, donde ambos pilotos no encontraron la confianza adecuada, acusando un importante desfase respecto a la cabeza.

Durante la simulación de carrera con blandos, de hecho, el británico había sugerido que las dificultades de equilibrio no le permitían aprender mucho del coche, convenciéndole entonces el equipo de cambiar a medios para los minutos finales de la sesión.

"Estamos a un segundo, o lo que sea, pero para mí, definitivamente luché en la sesión. He tenido problemas en ambas sesiones. Seguimos estudiando los detalles para mejorar el equilibrio del coche y hacerlo más fácil de conducir."

"En resumen, es un coche difícil de conducir. Pero sé que todo el mundo trabaja duro en la fábrica, así que es cuestión de tiempo, sólo hay que tener paciencia", explicaba un amargado Hamilton al final de la sesión, sugiriendo también que el monoplaza no había progresado mucho desde 2022.

Más cauto en sus declaraciones fue su compañero de equipo, George Russell, que probó algunos componentes para el desarrollo durante la segunda sesión de entrenamientos libres. Nada que pueda cambiar la situación de la noche a la mañana, pero pequeñas cosas que pueden ayudar a corto y medio plazo.

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Creo que sólo puedes salir ahí fuera y maximizar el paquete que tienes y tratar de conseguir la puesta a punto en el lugar correcto, no vamos a encontrar un segundo de un día para otro, aunque me gustaría hacerlo", explicó el británico al final de la FP2, donde terminó quinto por detrás de un sorprendente Alpine, que antes del fin de semana no había ocultado sus ambiciones de luchar con su bólido.

"Tenemos que seguir entendiendo y reconociendo si la nueva dirección que estamos tomando como equipo es la correcta, y eso depende de los chicos y chicas de la fábrica, de todos los que están aquí para analizar los datos, pero para mí este fin de semana y un pequeño grupo de ingenieros, sólo tienes que salir ahí fuera y tratar de maximizar lo que tienes".

"Son pequeños cambios para este fin de semana, pero probablemente más cercanos a lo que teníamos en Bahréin que a lo que queremos ver en el futuro. En cuanto a mí, hicimos algunas pruebas en el coche para la FP2. Pero, de nuevo, son cosas pequeñas y a corto plazo. Se necesita un poco más de tiempo para hacer las cosas bien", añadió Russell.