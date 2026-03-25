El asunto en torno a las relaciones de compresión en la Fórmula 1 aún no está completamente cerrado, y Mercedes vuelve a estar bajo escrutinio. Mientras la FIA pondrá fin a la conocida laguna reglamentaria sobre la relación de compresión a partir del 1 de junio, ha surgido un nuevo foco de discusión en torno al alerón delantero de las Flechas Plateadas.

En lugar de centrarse en la unidad de potencia AMG M17 E Performance del W17, ahora toda la atención se dirige a la aerodinámica del alerón delantero del coche de 2026. Tras el Gran Premio de China, los equipos estuvieron obligados por reglamento a hacer públicos sus diseños, lo que permitió a la FIA —así como a los equipos rivales— revisar los conceptos desarrollados en los nuevos monoplazas.

Mercedes parece estar bajo observación de la FIA por su alerón delantero móvil, que supuestamente opera de una forma denominada "de dos fases".

El movimiento de cierre del alerón se produciría en dos etapas: la primera cumple con el límite de 400 milisegundos establecido por el reglamento de 2026, satisfaciendo el sensor utilizado para controlar la aerodinámica móvil. Sin embargo, existe un segundo comando —que lleva los elementos del alerón a su cierre total— y esto extiende el tiempo de cierre más allá del límite de 400 milisegundos permitido.

El alerón delantero con decoración especial del Mercedes W17 para Suzuka. Photo by: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Es fácil encontrar en internet videos que muestran la activación del sistema de Mercedes y el funcionamiento de este alerón "de dos fases", lo que sugiere una posible irregularidad sobre la que la FIA tendrá que pronunciarse. Se cree que la solución reduce el efecto de la repentina transferencia de carga hacia adelante justo antes de la frenada, mejorando el equilibrio del monoplaza durante la fase crítica de entrada en curva.

La solicitud inicial de aclaración reglamentaria fue atribuida en un primer momento a Ferrari por un informe del medio italiano Autoracer. Sin embargo, la Scuderia lo ha negado.

Según la información disponible para Motorsport.com, se cree que el informe provino de otro equipo del paddock, que por ahora permanece en el anonimato. Se esperan más detalles antes del gran premio de este fin de semana en Suzuka.

El asunto queda ahora en manos del personal técnico liderado por el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis. El fin de semana en Japón deberá resolver la cuestión para evitar nuevas polémicas.