Mercedes vuelve a liderar la F1 en Bahréin y Colapinto es el mejor del resto con Alpine

Mercedes sigue dominando los ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin, mientras los equipos y pilotos ultiman sus preparativos para el arranque del campeonato 2026.

La escudería de Brackley había terminado la semana pasada al frente del clasificador y también lideró los tiempos el miércoles de la mano de George Russell.

Esta vez, después de que Lando Norris marcara el rumbo en la sesión matutina, Andrea Kimi Antonelli se colocó al frente por la tarde con una vuelta de 1m32s803 que consiguió al entrar en la última hora de actividad. Es el mejor registro en lo que va de la pretemporada en Bahréin.

Antonelli relegó por apenas 58 milésimas a Oscar Piastri, que finalizó segundo para McLaren, seguido de Max Verstappen, quien estuvo todo el día al volante del Red Bull RB22 y tercero la jornada con una mejor vuelta de 1m33s162, a 0s359 de lo hecho por Antonelli.

Lewis Hamilton, después de dar solo cinco vueltas en la sesión matutina por un problema en el Ferrari SF-26, tuvo una productiva tarde y marcó el cuarto mejor tiempo con neumáticos C3 de Pirelli, al igual que todos los que lo precedieron, mientras que Norris cerró el día quinto con la marca que obtuvo en la mañana con los C4.

McLaren y Mercedes fueron los equipos que más vueltas completaron, con 158 y 156, respectivamente, mientras que Verstappen logró 139 giros para Red Bull.

Colapinto es el mejor detrás de los "grandes" el jueves en Bahréin

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto fue el encargado de conducir el Alpine A526 a lo largo de toda la jornada, donde terminó sexto como el mejor representante fuera de los pilotos de los equipos top de la parrilla y con 120 vueltas en su cuenta personal para otra jornada sin problemas en el coche.

El piloto argentino obtuvo una mejor vuelta de 1m33s818 al entrar en los 20 minutos finales de la jornada, cuando calzó neumáticos C5, los más blandos de la gama de Pirelli, y terminó a un segundo de la cima, la diferencia más estrecha de un equipo de la zona media respecto a los líderes en lo que va de la pretemporada.

Nico Hülkenberg fue séptimo para Audi, seguido de George Russell, Esteban Ocon (Haas) y Liam Lawson (Racing Bulls), que completó las diez primeras posiciones.

Sergio Pérez se subió al monoplaza de Cadillac para la sesión vespertina y logró un mejor tiempo de 1m35s369 que lo dejó 14° en el clasificador, a dos segundos y medio de la punta y con 50 vueltas para sumar a las 58 de Valtteri Bottas más temprano.

Detrás del mexicano terminó Fernando Alonso, quien vio su actividad terminada de forma temprana en la tarde cuando un problema en el Aston Martin lo dejó a pie con 68 vueltas en su cuenta personal.

Fórmula 1 - Test Bahréin II - Tiempos Jueves

Pos. PILOTO eQUIPo vueltas tiempo dif. 1 Antonelli Mercedes 79 1'32"803 2 Piastri McLaren 86 1'32"861 +0"058 3 Verstappen Red Bull 139 1'33"162 +0"359 4 Hamilton Ferrari 78 1'33"408 +0"605 5 Norris McLaren 72 1'33"453 +0"650 6 Colapinto Alpine 120 1'33"818 +1"015 7 Hülkenberg Audi 73 1'33"987 +1"184 8 Russell Mercedes 77 1'34"111 +1"308 9 Ocon Haas 58 1'34"201 +1"398 10 Lawson Racing Bulls 106 1'34"532 +1"729 11 Albon Williams 117 1'34"555 +1"752 12 Bortoleto Audi 29 1'35"263 +2"460 13 Bearman Haas 69 1'35"279 +2"476 14 Pérez Cadillac 50 1'35"369 +2"566 15 Alonso Aston Martin 68 1'37"472 +4"669 16 Bottas Cadillac 58 1'40"193 +7"390