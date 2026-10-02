Mercedes presenta mejora en F1: ¿Es el fin del juego para sus rivales?

Mercedes pasó cinco meses sin tocar el W17 y, aun así, logró una ventaja de 160 puntos sobre Ferrari en el campeonato de constructores. Seis victorias en diez carreras dan para eso. Así que, cuando el equipo por fin presentó un importante paquete de mejoras en Sepang para el Gran Premio de Baréin, la pregunta no es si será rápido, sino cuán rápido.

Este paquete de mejoras es el primer cambio importante que Mercedes ha realizado en su monoplaza desde el Gran Premio de Canadá en mayo, y afecta a casi todas las superficies aerodinámicas del coche. Consta de siete componentes repartidos entre el suelo, los pontones, la carrocería trasera y la suspensión trasera. Se trata de un paquete sustancial con el que Mercedes espera poder salir del paso durante el resto de la temporada.

¿Qué novedades presenta realmente el W17?

Los cambios más visibles se aprecian en el suelo y en los pontones laterales . Se ha rediseñado el borde de ataque, así como la esquina, la placa del suelo y la carrocería, para optimizar la distribución de la presión y minimizar la separación del aire en los bordes del suelo. En términos sencillos, el equipo quiere que llegue la mayor cantidad posible de aire limpio a la parte trasera del coche, donde también se han introducido diversos cambios, como aletines y carenados de suspensión rediseñados.

Más de la F1 : Fórmula 1 Mercedes desvela las novedades para el Gran Premio de Fórmula 1 de Bahréin

La carrocería trasera también se ha aligerado y una rampa lateral más grande empuja el aire por encima de la parte trasera del suelo. Además, se han instalado nuevos pontones laterales al estilo McLaren que este fin de semana lucen unas branquias bastante grandes para ayudar a la disipación del calor en el caluroso circuito de Sepang.

En declaraciones a Sky Sports F1, Bernie Collins lo calificó como "un conjunto de mejoras muy inquietantes en el Mercedes. Todo empieza en la zona delantera del suelo. Se han modificado las vallas del suelo y la estructura del mismo para dirigir el flujo de aire hacia la parte trasera. Todo ello tiene que ver con generar más carga aerodinámica, más presión, de forma más eficiente. Este Mercedes es el rival a batir".

Si te conectas a las redes sociales, leerás comentarios igual de optimistas.

Detalles técnicos del Mercedes W17 Foto de: Jake Boxall-Legge

El director del equipo, Toto Wolff, espera que esto ayude a conseguir la pole position este fin de semana.

"Este fin de semana traemos un paquete de actualizaciones, y eso supone un paso importante para nosotros. En los circuitos más representativos de las últimas carreras, no hemos estado donde queríamos estar. Monza y Bakú plantearon retos únicos, pero en los circuitos más convencionales no hemos estado en la lucha por la pole position. Lo sabemos y estamos trabajando duro para cambiarlo.

"Esperamos que esta actualización suponga otro paso adelante, pero en la F1 no hay garantías. El cronómetro es siempre el juez definitivo. Nuestro objetivo es comprender rápidamente el paquete, ejecutar bien el fin de semana y aspirar a meternos en la lucha por las primeras posiciones".

Russell espera que le ayude en Sepang: "Espero que esta nueva actualización, con algunos cambios en las características, también juegue un poco más a mi favor. Así que, ¡adelante!".

A Mercedes le esperan más novedades a lo largo de la temporada. En algún momento llegará una actualización del ADUO, pero, tras haber ganado 11 de las 15 carreras disputadas hasta ahora, el equipo apenas ha tenido dificultades. Sin embargo, ha habido numerosas actualizaciones en el resto de la parrilla, y Mercedes debe mantenerse al día.