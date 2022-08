Mercedes, en un momento difícil por el cambio de coche para 2023

Cargar reproductor de audio

El fabricante alemán aún no logra entender al 100% el W13, cuyo rendimiento es tremendamente inconsistente, y el tiempo se acaba si el equipo quiere hacer algo completamente diferente el próximo año.

Pero su elección es difícil de hacer porque no entiende completamente todo lo que ha ido mal en su diseño de 2022, además de que no tiene oportunidades reales de probar ideas radicalmente diferentes este año.

Eso significa que el equipo podría tener que apostar a ciegas por seguir una nueva dirección para la próxima temporada, sabiendo que no hay garantía de que vaya a ir mejor.

El director de Mercedes, Toto Wolff, dijo que en la fábrica ya estaban debatiendo sobre su concepto de coche para 2023, y que el equipo necesitaría tomar una decisión más pronto que tarde.

"Es una situación muy difícil porque obviamente tenemos un determinado concepto de coche", explicó. "No es que podamos experimentar mucho este año y simplemente probar y comprobar cosas".

"Así que cualquier cosa que decidamos para el año que viene tiene que ser evaluada cuidadosamente porque claramente nuestros datos no nos dan resultados, y no se correlacionan con la realidad. Tenemos grandes oscilaciones en el rendimiento que no podemos controlar".

"En este mismo momento, si tomas una decisión para el año que viene, sea cual sea, como por ejemplo cambiar el concepto de forma drástica, ¿cómo puedes estar seguro de que esa es la mejor dirección a seguir porque claramente vamos a empezar un poco por detrás de nuestros rivales?".

Mientras que Mercedes decidió apostar por un concepto "sin pontones" este año, en contraste con el concepto "downwash" de Red Bull Racing y el "in-wash" de Ferrari, la mayor diferencia entre los coches está en cómo y dónde producen su carga aerodinámica.

El Mercedes sólo parece alcanzar su máximo rendimiento cuando el coche rueda muy cerca del suelo, y por eso ha tenido tantos problemas con el porpoising y con los golpes contra el suelo.

Red Bull parece estar en la otra cara de la moneda porque parece lograr su mejor rendimiento llevando el coche a mayores alturas, y ese fue uno de los factores por los que fueron tan dominantes en Spa-Francorchamps el pasado fin de semana.

Wolff tiene claro que un cambio de concepto para Mercedes iría mucho más allá de un simple ajuste de los pontones.

"Es bastante difícil decir cuál es el concepto", lamentó. "¿Es el chasis en su forma actual? ¿Qué es? ¿Es la distribución del peso? ¿Es el equilibrio mecánico y aerodinámico? ¿Es el concepto de carrocería?".

"Se evalúan todos esos diferentes pilares del coche y puede que dejemos algo de lo que tenemos y quitemos lo demás? Eso es lo que estamos analizando en este momento".

La situación de Mercedes tampoco se ha visto favorecida por la llegada a la F1 del límite de costes, y tendrá que hacer malabarismos con las limitaciones financieras. Las opciones en el pasado de gastar mucho dinero en un chasis de especificación B simplemente ya no existen.

"Mira el chasis... no podríamos introducir un chasis nuevo a estas alturas de la temporada", dijo Wolff.

"Tenemos un enorme sobrepeso en el coche, que no hemos sido capaces de controlar porque estamos probando piezas en el coche para resolver nuestros diversos problemas. Así que no podemos permitirnos eso, y punto".

"Así que lo que se pretendía al introducir el límite de costes dio absolutamente en el blanco. Es lo que querían: conseguir que los grandes equipos no puedan tirar el dinero".