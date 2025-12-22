El caso del nuevo motor Mercedes: ¿se busca un acuerdo antes del debut de la F1 2026?

La solicitud de aclaración reglamentaria habría partido de tres constructores (Honda, Ferrari y Audi): habrían escrito a la FIA para saber si el diseño de la cámara de combustión del motor 2026 de Mercedes es legal o no, dado que en caliente sería capaz de reproducir la relación de compresión de 18:1 que, en cambio, con las nuevas normas en frío se ha reducido a 16:1.

Mercedes, por el momento, guarda silencio, convencido de haber ideado una solución que respeta las verificaciones establecidas por la FIA a temperatura ambiente, pero los rivales impugnan la violación del artículo 1.5 del Reglamento Técnico, en el que se especifica que los monoplazas deben ser conformes en todo momento del fin de semana de carrera. La maniobra, por lo tanto, no estaría alineada con el espíritu de las normas queridas por el legislador.

La protesta podría haber estallado en Australia en el primer Gran Premio de la nueva era de la F1, pero hasta cuatro equipos habrían corrido el riesgo de no competir si se hubiera detectado una anomalía: Mercedes, McLaren, Williams y Alpine.

Y arrancar una renovación de la máxima categoría del automovilismo con una polémica atronadora no habría sido la mejor manera de iniciar un nuevo ciclo reglamentario, teniendo en cuenta que ya existen dificultades objetivas para explicar a los aficionados el alcance de los cambios y que, al menos al principio, podría haber cierta desorientación entre los seguidores.

La unidad de potencia Mercedes en el McLaren MCL39.

El problema salió a la luz antes de las fiestas de Navidad, por lo que debería haber tiempo para que Mercedes resuelva la cuestión: hay quienes sostienen que podría rediseñarse la cabeza del pistón en una o dos décimas para volver en caliente al volumen de la cámara de combustión previsto por el reglamento. El efecto sería una pérdida de potencia, aunque no sería de los 15 caballos indicados por Motorsport Magazine, el sitio alemán que sacó a la luz el caso.

La solución cuestionada parece ser conocida desde hace algunos meses, porque todos los constructores han tenido “movimientos” de ingenieros y, en particular, se produjo una salida de técnicos de Brixworth, el templo de los motores de Mercedes. Unos sesenta se fueron a Milton Keynes para dar forma a Red Bull Powertrains, mientras que otros se ramificaron en otros destinos (Honda, Audi, Ferrari). En RBP se beneficiaron de la información llegada desde Brackley y habían planteado su seis cilindros con el concepto Mercedes.

No hubo, por lo tanto, ninguna historia de espionaje (hay quien inventó que el allanamiento ocurrido en Viry-Châtillon, sede de Renault Sport, habría servido para robar los datos del motor que Mercedes habría entregado a Alpine con vistas al suministro de todo el tren trasero —unidad de potencia, caja de cambios y suspensión trasera—). Todo son disparates, porque, aun respetando los inútiles períodos de licencia tras dejar un equipo, siempre ha existido una libre circulación de ideas en la F1. Conocer lo que hacen los rivales, sin embargo, no significa saber replicar las soluciones en los mismos tiempos que quienes las idearon.

Jo Bauer, comisario técnico de la FIA para la F1. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

En estos días se ha hablado mucho de la dilatación de los metales y del uso de nuevos materiales, capaces de permitir el incremento de la relación de compresión, olvidando que todos los constructores de la F1 conocen y aplican estas “alquimias”. Evidentemente, el punto de discusión no estaría ahí.

La pelota pasa ahora a Jo Bauer, comisario técnico de la FIA, y a su equipo. Se baraja la hipótesis de buscar un compromiso para salvarlo todo, como escribió el Corriere dello Sport en su edición de hoy: Mercedes (y Red Bull Powertrains) podrían reducir ligeramente la relación de compresión en frío, de modo de mantenerse dentro de los límites en caliente, a menos que quieran mantener su posición iniciando una durísima batalla. Pero esta opción abriría un contencioso que llevaría a otros motoristas a sacar a relucir soluciones al límite, porque se habría creado un precedente muy peligroso.