Fórmula 1 GP de Qatar

Mercedes necesitaba una "motosierra" para ayudar a Russell en Qatar, dice Toto Wolff

Los restos atascados en su coche le estaban costando a George Russell más de medio segundo por vuelta, pero para retirarlos habría sido necesaria "una motosierra"

Stuart Codling

Publicado: 29 nov 2026, 21:07

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El contratiempo de la primera vuelta entre los pilotos de RB, Liam Lawson y Arvid Lindblad, tuvo un efecto completamente inesperado en el resultado del Gran Premio de Qatar.

George Russell convirtió la pole position en el liderato de la carrera y luego, al comienzo de la segunda vuelta, se encontró con un campo de restos que incluía el endplate del alerón delantero de Lindblad, además de varias piezas de carteles publicitarios de poliestireno. El fragmento del endplate quedó alojado en el hueco entre el borde delantero del piso, la parte inferior del morro y el soporte del piso que evita que el ‘bib’ flexione.

Russell consiguió una ventaja de más de ocho segundos sobre su compañero Antonelli cuando Mercedes hizo una doble parada con sus coches durante un pitstop bajo condiciones de coche de seguridad virtual en la vuelta 11. Pero el efecto del daño en el rendimiento del coche de Russell fue tal que Antonelli lo alcanzó rápidamente y luego tomó la punta cuando la última parada de Russell se extendió mientras Mercedes intentaba retirar los restos.

"Parece que [Russell] no tiene respiro esta temporada", dijo después el jefe del equipo, Toto Wolff.

"Hizo una clasificación realmente fuerte, una buena largada, estaba en la punta y enseguida recogió los restos de otro coche. Y quedaron atrapados en el bib. Si ves la cantidad de daño que hizo, creo que los tiempos estaban tres cuartos de segundo por debajo, si no más.

"Así que estoy muy contento por él de que haya podido aguantar y salvar la segunda posición".

Más temprano en la carrera, la pelea por la punta alcanzó tal intensidad —Russell cerró el paso a Antonelli con la agresividad suficiente como para casi sacarlo de la pista— que Wolff intervino por radio con ambos pilotos para pedirles que se calmaran. El efecto de los restos en el coche de Russell dejó entonces al equipo ante un dilema: intentar retirar los restos, todavía no identificados en ese momento, costaría tiempo e inevitablemente le entregaría la punta a Antonelli.

Consultado por Motorsport.com sobre si hubo alguna discusión interna acerca de dejar los restos en su lugar, dada la dificultad para adelantar en Qatar, Wolff explicó que el equipo calculó que retirar cualquiera que fuera la obstrucción aerodinámica agregaría tres segundos. Recién cuando el coche llegó al box y un mecánico intentó tirar del endplate para liberarlo quedó claro qué eran los restos y cuán firmemente estaban encajados.

"Lo debatimos, obviamente, en profundidad", dijo Wolff. "Y queríamos darnos no más de tres segundos para arrancarlo, sin saber realmente la magnitud exacta de lo que era, solo por las imágenes que habíamos visto con el coche en movimiento.

"Así que eso fue lo que hicimos. Sentimos que le daría una mejor oportunidad de defenderse de Piastri. No lo retiramos todo. Hicimos nuestro mejor intento, pero estaba completamente atascado ahí. Ninguna fuerza humana habría podido sacarlo.

"Creo que hacía falta una motosierra para retirarlo".

Russell siguió perdiendo tiempo durante su stint final, ya que el menor rendimiento aerodinámico hizo que sus neumáticos se degradaran más que los de Antonelli. Fue retrocediendo y quedó bajo amenaza del McLaren de Oscar Piastri, por lo que el equipo rechazó la oferta de Antonelli de bajar el ritmo y entregar la punta.

"Hablamos de varios escenarios y, como equipo, nunca le pediríamos a un piloto que renuncie a una victoria", dijo Wolff.

"Dijimos que si tenían el mismo ritmo, George estaría por delante y no arriesgaríamos el coche. Así que eso fue algo que elaboramos por la mañana [en la reunión previa a la carrera]. Obviamente, que Kimi diga eso es verdadero jugador de equipo.

"Pero no fue una consideración. Primero que nada, no queremos quitar una victoria. Y luego George estaba 30 segundos atrás y con Piastri respirándole en la nuca. Así que eso nunca fue una opción".

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