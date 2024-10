Mercedes no tiene la tentación de descartar 2025 para adelantarse a 2026

Puede que Mercedes siga buscando respuestas sobre los actuales coches con efecto suelo de la Fórmula 1, pero no tiene ningún interés en descartar el año que viene para adelantarse a la nueva era del reglamento de 2026.

El fabricante alemán ha tenido una temporada de altibajos; tras empezar con el pie izquierdo, consiguió una racha de victorias antes de las vacaciones de verano, pero desde entonces ha retrocedido en las últimas carreras.

Y como todavía está jugando a ponerse al día con el muy consistente equipo McLaren, la tentación de renunciar a cerrar esa brecha para el próximo año en favor de hacer un esfuerzo temprano para adelantarse a las nuevas regulaciones que se avecinan para 2026 es obvia.

Sin embargo, el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, afirma que la escudería tiene claros sus objetivos de conseguir victorias todas y cada una de las temporadas, por lo que no hay duda de que se esforzarán al máximo de cara a 2025.

"Este es el quid de la cuestión cada año, y especialmente si tienes un cambio reglamentario tan grande, ¿vas a comprometerte un año u otro?", dijo Wolff, en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

"Pero me gustaría seguir el lema de Niki (Lauda) cuando le preguntaron. '¿Prefieres ganar ésta o la siguiente?'. Y él contesta: 'Ambas'.

"A veces es mucho menos complejo de lo que uno piensa. Probablemente, la transición de las personas y las capacidades al reglamento de 2026 se producirá un poco antes de lo que lo haría con un reglamento estable, pero no va a cambiar las reglas del juego".

Toto Wolff, Team Principal y CEO, Mercedes-AMG F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1ª posición, invitados y el equipo Mercedes celebran la victoria tras la carrera. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Nadie va a apagar las máquinas en enero, a menos que realmente no estés en ningún sitio. Pero no hay nada que ganar, porque entre ser séptimo y décimo no hay diferencia para nosotros de todos modos. Estamos luchando por victorias y podios, y no podemos darlo por perdido".

Confusión actual en el coche

La determinación de Mercedes de seguir tirando todo lo que pueda de las reglas actuales llega a pesar de que a veces se rasca la cabeza sobre lo que hace que las cosas encajen.

Wolff explicó que la forma fluctuante de los equipos punteros de la F1 era muy difícil de entender.

"Esta variación en el rendimiento de una carrera a otra, o a lo largo de varias carreras, es muy difícil de calcular, porque lo que parece un coche sin cambios puede pasar de ganar una carrera a ser sexto", dijo.

El único equipo que no es víctima de eso es McLaren, que creo que tiene una base tan sólida y una ventana menos estrecha que todos nosotros, que son capaces de mantener el rendimiento estable".

"Todos los demás rebotan entre la exuberancia y la depresión. Antes del verano, todo el mundo daba por perdido a Ferrari. Pero han vuelto muy fuertes".

"Antes del verano, Mercedes era el equipo líder, y está claro que hoy ya no lo es. Así que es tan intrincado identificar a los que contribuyen al rendimiento que a veces incluso los más listos se pierden".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, George Russell, Mercedes F1 W15, Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, el resto de la parrilla en la salida. Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

Cuando se le preguntó por su mejor conjetura sobre por qué el rendimiento del coche se mueve tanto, Wolff dijo: "Antes del (receso) de verano teníamos bastante claro de dónde venía el rendimiento. Y hoy lo tenemos menos (claro) porque lo que todo el mundo parece descubrir es que más carga aerodinámica no siempre se traduce en mejores tiempos por vuelta".

"Ahora bien, no es la noticia sensacionalista del siglo, pero es la interacción entre pista, temperaturas, neumáticos, equilibrio, aerodinámica e impulso del piloto, tantas variables, que si tienes todos tus patos en una línea, eres rápido".

"Y si hay un solo factor que se sale de la línea, puedes quedar rápidamente muy mal".

Obtener respuestas

La incertidumbre sobre los elementos necesarios para conseguir una forma consistente de ganar carreras significa que es crucial que Mercedes aprenda todo lo que pueda en lo que queda de temporada para estar bien preparado para el año que viene.

Wolff ve un gran valor en el hecho de saber que el W15 ha ganado carreras, por lo que no es un fracaso en la F1.

"Cada sesión ahora es, en cierto modo, interesante, porque somos capaces de compararnos con las buenas carreras", dijo.

"Podemos ver lo que es diferente en el coche, lo que es diferente en la pista, lo que pasó con los neumáticos y todo eso. No es que no sepamos que este coche tiene ritmo. Es un ganador de carreras".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Foto: Erik Junius

Y aunque Mercedes ha disfrutado de una racha de victorias en carrera esta temporada que sugiere que está empezando a sacar el máximo partido de la normativa actual, Wolff afirma que la distancia con la cabeza sigue siendo demasiada.

"El objetivo que nos hemos marcado cada año es ganar carreras", dijo. "Hemos ganado tres, dos por méritos propios.

"Así que se puede decir que, desde ese punto de vista, estamos cumpliendo ciertas expectativas. Pero si nos fijamos en toda la temporada, no lo estamos haciendo".

"Ahora está muy apretado, entre cuatro equipos, que son ocho coches. Y por desgracia, debido a la falta de rendimiento, abandonos, la brecha con el equipo líder es demasiado grande. Así que nos encontramos en una posición en el campeonato de constructores que no es nada satisfactoria".