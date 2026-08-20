Por qué Mercedes no planea órdenes de equipo, según Russell

Kimi Antonelli regresa de la pausa veraniega con 50 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton (Ferrari) y 59 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo en Mercedes, George Russell. Pero una orden de equipo interna a favor de Antonelli no es un tema en Mercedes para la segunda parte del Mundial de Fórmula 1 de 2026.

Eso "ni siquiera es una consideración en este momento", descartó Russell antes del Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort: "La temporada ni siquiera ha llegado a la mitad, y como equipo simplemente tenemos que seguir empujando."

Russell ganó el inicio de temporada en Australia, pero después quedó por detrás en la comparación interna del equipo con Antonelli. La victoria en el sprint de Canadá y en el Gran Premio de Austria lo mantuvieron vivo en la lucha por el Mundial, pero Antonelli sumó 40 puntos en Bélgica y Hungría y Russell solo seis.

La opinión de Jolyon Palmer sobre el tema de las órdenes de equipo en Mercedes

Mercedes solo considerará una orden de equipo "si Ferrari deja de cometer errores", cree el experto en Fórmula 1 Jolyon Palmer. Dijo en el podcast F1 Nation: "Si Ferrari se acerca, apoyarán a Kimi. A menos que George vuelva a acercarse. Pero en este momento Hamilton está 50 puntos por detrás. George es una amenaza para el título tanto como Lewis. Por eso, ahora mismo no veo ninguna razón para que Mercedes piense en ello. Lo tienen todo bajo control."

Sin embargo, está claro: mientras Antonelli, gracias a su ventaja en puntos, puede permitirse de vez en cuando un fin de semana fallido, Russell probablemente ya ha agotado sus créditos en la lucha por el Mundial. Aunque siempre hay que relativizar: aún quedan once fines de semana de carrera por disputar, y 291 puntos en juego. Y para entender lo rápido que puede desvanecerse una ventaja aparentemente superior en el Mundial de Fórmula 1, basta con recordar la temporada 2025.

Russell considera que tuvo "una buena fase en la mitad de la primera parte de la temporada, y luego los últimos tres fines de semana de carrera fueron difíciles por diferentes motivos. Pero ahora tengo ganas de volver a atacar y de intentar encontrar un buen ritmo."

El fiasco de Hungría: los bugs de software están solucionados

Entre los "diferentes motivos" estuvo, entre otras cosas, un prolongado problema de software que hizo que Russell no pudiera extraer todo el rendimiento de su paquete. Pero aunque el fin de semana de carrera en Budapest no salió como se deseaba, "eso estaba solucionado en Hungría. Hungría fue un fin de semana desafiante por otros motivos."

"El coche no estaba bien ajustado desde el primer entrenamiento. Tuvimos algunos problemas con el chasis, y simplemente fue un fin de semana duro. Eso también pasa a veces", dice. "Si solo miro mi rendimiento, fue el primer fin de semana en mucho tiempo que realmente salió redondo. Aun así, el domingo tuvimos la oportunidad de lograr un buen resultado, quizá incluso el podio. Pero entonces volvió a ocurrir otro problema en la salida."

En cualquier caso, Russell se ha propuesto ahora "no darle demasiadas vueltas a todo. Quiero volver a confiar en mis propias cualidades y conducir un poco más por instinto. Quizá lo hice demasiado poco antes de la pausa veraniega."

"No pienso en el Mundial, sino carrera a carrera. Sé que tengo que mejorar el rendimiento si quiero tener algo que decir en el Mundial. Así que esa es ahora la prioridad. Y si el rendimiento mejora, la diferencia de puntos se reducirá. Al final es muy sencillo", dice Russell.