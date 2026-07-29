Mercedes no se preocupa: "Incluso la IA habría predicho la victoria de McLaren en Hungría"

Después de ganar las seis primeras carreras de la temporada, Mercedes por fin ha visto cuestionado su dominio en la Formula 1 en las últimas semanas, ganando solo dos de los últimos cinco grandes premios. Sin embargo, pese a los avances de McLaren que lo ayudaron a ganar desde la pole en el Gran Premio de Hungría del pasado fin de semana, el jefe de las Flechas Plateadas, Toto Wolff, no está demasiado preocupado por el progreso de sus rivales.

Mercedes era el favorito de cara a la nueva era de la F1 en 2026, y lo respaldó con un ritmo estelar en pista que inicialmente fue difícil de igualar para sus rivales. Sin embargo, tras las mejoras de Ferrari y McLaren —y algunos problemas para Mercedes—, las Flechas Plateadas han flaqueado en lo más alto en las últimas carreras.

Esto llegó a su punto álgido en Hungría, donde Lando Norris, de McLaren, arrasó para lograr la pole por solo 0.012 segundos por delante de Lewis Hamilton, de Ferrari, y luego ganó la carrera. Mercedes, mientras tanto, tuvo que conformarse con el cuarto y el séptimo puesto en la clasificación, antes de que su líder del campeonato, Kimi Antonelli, llegara tercero el domingo. Pero el vuelco en los resultados del equipo papaya no preocupa a Wolff.

"Cuando le preguntas a la inteligencia artificial quiénes son los favoritos en Budapest, la inteligencia artificial va a decir McLaren", dijo el jefe de Mercedes después de la carrera del domingo cuando se le preguntó por el paso adelante de McLaren.

"Fueron el equipo dominante aquí en los últimos años, creo que fue uno y dos y algo así el año pasado. Así que, sin duda, es una de las buenas pistas para ellos, no muy buena para nosotros.

"Tenemos que tener cuidado de no pasar de que de repente todos son competitivos a que un equipo de repente no es competitivo. Creo que definitivamente han dado un paso, están en la lucha, nosotros no hemos traído una mejora desde hace algún tiempo, y se puede ver que esto va a ser una batalla de desarrollo también de cara al futuro".

Toto Wolff admite que McLaren "ha dado un paso" y ahora "está en la pelea". Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La carrera de desarrollo es un tema candente en 2026, ya que se espera que el aumento de rendimiento este año sea rápido a medida que los equipos se adapten a sus nuevos coches y al nuevo reglamento. Ferrari ha llevado una serie de piezas nuevas al SF-26 para desbloquear su rendimiento, y McLaren ha seguido el mismo camino de forma constante, con piezas nuevas llegando a Miami, Spa y Hungría.

En cambio, Mercedes ha sido más gradual con sus mejoras, algo que Wolff dijo que era un síntoma de la nueva era del límite presupuestario de la F1.

"Tenemos que ser realmente estratégicos sobre cuándo traer las mejoras", reconoció. "En lugar de simplemente introducirlas en cada gran premio como en el pasado, no podemos hacer esto, así que eventualmente tendrás que poner una mejora y probablemente adelantes un poco a los demás y luego eso se estabiliza y los otros vuelven más fuertes.

"Así que, sí, estamos trayendo mejoras, estamos vigilando de cerca cuánto podemos traer y en este momento, en cuanto al límite presupuestario, estamos en una buena posición; hemos intentado concentrarlo un poco más en la segunda mitad de la temporada, esperamos, y veamos si eso es suficiente".