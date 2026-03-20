Mercedes nombra un jefe de equipo adjunto para la F1

Mercedes afirma que "el tamaño, la complejidad y las actividades" del equipo de Fórmula 1 han aumentado "considerablemente" en los últimos diez años. Por ello, se decidió reorganizar la cúpula de la organización de manera más eficiente, siendo uno de los pasos la designación de Bradley Lord como jefe de equipo adjunto.

Lord asume de inmediato el cargo de jefe de equipo adjunto. En los últimos años, ya había crecido en ese rol como representante y jefe de comuniaciones del equipo Mercedes de F1, pero ahora su posición queda formalmente establecida.

"Con el crecimiento de nuestro equipo y de la Fórmula 1, el alcance de nuestras actividades y las responsabilidades asociadas a nivel directivo han aumentado significativamente", afirma el jefe de equipo Toto Wolff, quien a partir de ahora contará con el apoyo de Lord. "Por eso hemos aprovechado esta oportunidad para implementar un cambio que en la práctica ya existía desde hace algún tiempo."

"Mi rol y responsabilidades generales no cambian ni un milímetro, pero el trabajo de Bradley como jefe de equipo adjunto reforzará la efectividad de nuestro equipo de liderazgo y seguirá apoyándome en mi rol de jefe de equipo y CEO."

"Bradley es un miembro comprometido y experimentado de nuestra organización y ha contribuido de manera importante al éxito del equipo en la era moderna. Al ajustar nuestra estructura de esta manera, nos aseguramos de que nuestro equipo de liderazgo pueda concentrarse plenamente en las áreas donde aporta más valor y esté optimizado para cumplir con las demandas de un deporte en rápido crecimiento."

Larga trayectoria en Mercedes

Lord comenzó en 2001 en el equipo Benetton de F1 en el departamento de prensa. Desde entonces, ha desempeñado distintos roles en comunicación, incluyendo puestos en Renault F1. Desde 2011 forma parte del equipo Mercedes de F1, donde asumió la responsabilidad de la comunicación de motorsport de Mercedes-Benz en todos los programas de fábrica.

El británico, de 46 años, fue ascendiendo dentro de Mercedes. En 2014 asumió el rol de head of F1 communications, en 2017 fue promovido a director de comunicación de motorsport de Mercedes-Benz y en 2021 fue nombrado director de comunicación estratégica. Desde 2024 ejercía como representante del equipo y chief communications officer, y a partir de ahora desempeña el cargo de jefe de equipo adjunto.