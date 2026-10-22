Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Mercedes trae un nuevo alerón delantero a Austin: por qué la actualización es tan importante

Tras una breve prueba en Singapur, vuelve el nuevo alerón delantero de Mercedes: por qué el componente también es importante para el desarrollo del coche de 2027

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 22 oct 2026, 14:55

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Mercedes vuelve a apostar por su nuevo alerón delantero en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin. La evolución ya se había probado en Singapur, pero fue descartada de nuevo después de los entrenamientos libres. Ahora debería ayudar a resolver los problemas de equilibrio del W17. Las conclusiones también son decisivas para el desarrollo del coche de Fórmula 1 de 2027.

Porque el paquete de actualizaciones que Mercedes introdujo en el Gran Premio de Malasia en Sepang aportó más carga aerodinámica, pero desplazó el equilibrio del coche de forma inesperadamente marcada hacia el eje delantero. Como consecuencia, el W17 salió de su ventana de funcionamiento óptima.

Así lo mostraron los análisis posteriores a las dos carreras en Malasia y Singapur. En el segundo Gran Premio, Mercedes también comparó directamente el nuevo paquete con la versión anterior.

Ahora se trata de volver a equilibrar el W17. También deberían ayudar cambios en la puesta a punto mecánica para aprovechar realmente la carga adicional. Sobre todo, la parte trasera debe volverse más estable para que el coche tenga un comportamiento más predecible para los pilotos.

Por qué Mercedes descartó el nuevo alerón delantero en Singapur

El nuevo alerón delantero solo se utilizó en Singapur durante las primeras pruebas del primer entrenamiento libre. Después, Mercedes volvió a la versión anterior.

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Sin embargo, no fue una decisión en contra de la nueva evolución: más bien, Mercedes había acelerado la finalización del alerón para poder recopilar los primeros datos comparativos antes de la pausa de carreras. Su uso en carrera no estaba previsto desde el principio. En cambio, los ingenieros debían analizar las diferencias entre la nueva especificación y la anterior y utilizar las conclusiones para el siguiente paso de desarrollo.

A ello se sumó un problema práctico: en Singapur, Mercedes solo disponía de un ejemplar del nuevo alerón delantero. En caso de accidente, Kimi Antonelli habría tenido que volver inevitablemente a la versión antigua. Eso habría dificultado aún más el ya complicado trabajo de puesta a punto. Al fin y al cabo, el W17 ya reaccionaba con sensibilidad a los cambios en el equilibrio del coche con el nuevo paquete de actualizaciones.

Tras el sprint en Singapur, Mercedes incluso tomó en la puesta a punto una dirección opuesta al enfoque seguido hasta entonces durante ese fin de semana.

También los costes jugaron un papel: un alerón delantero dañado habría tenido que repararse o habría sido necesario fabricar un ejemplar adicional para Austin.

Qué cambia en el nuevo alerón delantero de Mercedes

El nuevo alerón delantero sigue una filosofía aerodinámica fundamentalmente modificada. Mercedes ha revisado de forma significativa la distribución de la carga en los distintos elementos del alerón. Además, el perfil principal vuelve a tener una mayor profundidad de cuerda. En este elemento están ahora fijados también los dos soportes del morro del coche.

Otra novedad: por primera vez esta temporada, el W17 cuenta con un alerón delantero con dos flaps móviles. La versión anterior solo tenía un elemento móvil.

Detailansicht des neuen Mercedes-Frontflügels, bisherige Version zum Vergleich (kleines Bild)

Foto: Getty Images (bearbeitet)

Con estos cambios, Mercedes quiere mejorar el equilibrio aerodinámico del coche y aprovechar mejor la carga adicional del paquete de actualizaciones introducido en Malasia.

McLaren había elegido un procedimiento similar, aunque con un enfoque distinto: allí se modificó el concepto aerodinámico en la parte trasera, lo que también requirió una nueva puesta a punto del equilibrio del coche.

A Mercedes le faltan tres décimas

Los resultados obtenidos hasta ahora, sin embargo, plantean preguntas. Porque Mercedes esperaba un avance claro del nuevo paquete de actualizaciones. Internamente, los ingenieros calculaban una ganancia de tiempo de alrededor de tres décimas de segundo por vuelta. En la pista, sin embargo, hasta ahora no se ha podido demostrar esa ventaja.

Aunque el paquete de actualizaciones en Singapur aún no estaba completo, incluso las novedades ya introducidas solo cumplieron parcialmente las expectativas.

El problema parece estar menos en la carga generada que en su aprovechamiento. El W17 produce más carga aerodinámica, pero el equilibrio modificado dificulta que los pilotos conviertan realmente esa ventaja en tiempo por vuelta. Por eso Mercedes debe averiguar por qué no llegan las mejoras esperadas y cómo puede desbloquearse el potencial del paquete.

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Por qué el alerón delantero también es importante para 2027

La importancia de este trabajo de desarrollo va más allá de la temporada actual. Aunque ambos títulos mundiales ya están al alcance de Mercedes, las conclusiones de las actualizaciones actuales también podrían determinar la dirección técnica para 2027.

Sin embargo, la FIA volverá a modificar el Reglamento Técnico para 2027, con el fin de reducir los niveles de carga aerodinámica. Con ello, los equipos se enfrentan a otro desafío en la búsqueda de rendimiento aerodinámico.

Por eso es aún más importante para Mercedes la llamada correlación: la coincidencia de los resultados de las simulaciones y las pruebas en el túnel de viento con el comportamiento real del coche en la pista. Porque si una actualización debe aportar sobre el papel tres décimas de segundo, pero ese progreso no se materializa en la práctica, los ingenieros deben comprender la causa.

El nuevo alerón delantero en Austin es por tanto más que otro intento de hacer más rápido al W17. También es una prueba importante para saber si Mercedes va en la dirección correcta con su actual línea de desarrollo aerodinámico de cara a 2027.

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