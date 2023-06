Este fin de semana, Mercedes ha rodado por primera vez en el circuito de España con su F1 mejorado, después de que las piezas aparecieran originalmente en Mónaco.

Y como Lewis Hamilton se puso en la lucha por obtener un lugar de salida en primera fila, antes de que una colisión con su compañero de equipo George Russell dañara su coche y comprometiera su forma posterior, Mercedes dice que se ha llevado un gran estímulo de lo que ha visto en Barcelona.

El jefe del equipo, Toto Wolff, dijo que además del progreso en el rendimiento que han experimentado con los cambios en el coche, lo más importante son las respuestas sobre dónde tienen que buscar más ritmo ahora.

"Creo que es sólido", dijo sobre el estado actual del W14. "Creo que deberíamos haber estado justo detrás de Max [Verstappen], y esto es lo que hemos visto después de la FP3, donde sentíamos que teníamos algo en la bolsa. Y por eso la decepción es grande, porque esperábamos más".

"Pero creo que tenemos una nueva línea base. Es desde donde podemos seguir trabajando con una cierta estabilidad, y sin necesidad de cuestionar ciertas partes del coche, ya sea la carrocería, el suelo, o la suspensión delantera. Ya está establecido, y esto es lo que estamos llevando adelante ahora".

The AMG Mercedes team conduct pit stop practise on the Mercedes F1 W14 of George Russell Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff dijo que las esperanzas de Mercedes de progresar antes de la actualización se veían obstaculizadas por no saber qué factores le frenaban.

Pero ahora que ha adoptado una solución de nuevos sidepods y ha revisado su suspensión delantera, por fin tiene respuestas sobre las carencias del coche en comparación con Red Bull, lo que facilitará el avance.

"Creo que este coche tiene ahora una base sólida", dijo. "Ya no se habla de cambiar la normativa, de elevar los bordes del suelo, y el rebote ya es un tema inexistente de facto. Ocurrió en la calificación, pero sabemos en qué dirección deberíamos haber ido".

"A partir de ahora podemos buscar rendimiento, carga aerodinámica y todo eso. Pero, obviamente, con la advertencia de que te puedes equivocar mucho con los neumáticos.

"Por eso ves estas enormes oscilaciones entre compañeros de equipo, y oscilaciones en el rendimiento dependiendo de las condiciones ambientales y de la pista".

Sin embargo, aunque se muestra optimista sobre la situación actual del W14, Wolff no elude el hecho de que sigue habiendo un abismo de rendimiento entre Red Bull y su propia escudería.

Preguntado por Motorsport.com sobre la distancia que cree que separa a Mercedes del equipo campeón del mundo, Wolff dijo: "No es por darte una respuesta, pero simplemente no lo sé. Creo que Verstappen está a otro nivel. Me jode decir eso, pero esa es la realidad".

"Es [la F1] una meritocracia. Acaban de hacer el mejor trabajo y el piloto está conduciendo excelente. Simplemente están lejos y eso es algo que sólo nosotros tenemos en nuestras manos controlar".