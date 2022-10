Wolff espera que Mercedes pueda darle pelea a Red Bull en México

A Mercedes solo le quedan tres grandes premios si quiere romper con su sequía de victorias y evitar tener que cerrar el año sin ningún triunfo, algo que no pasaba desde 2011.

La escudería no se terminó de adaptar al nuevo reglamento, y tuvo problemas para plantar cara a Red Bull Racing y Ferrari en la primera parte de la temporada. Sin embargo, parece haber encontrado la velocidad una vez superado el parón veraniego.

Lewis Hamilton se quedó a las puertas del ansiado primer puesto en el pasado Gran Premio de Estados Unidos, donde terminó segundo, a poco más de cinco segundos de Max Verstappen.

Uno de los mayores problemas a la hora de hacer frente al ya campeón del mundo 2022 fue la falta de velocidad punta respecto al Red Bull, uno de los monoplazas más rápidos de la parrilla durante gran parte de la temporada.

Pero con el Autódromo Hermanos Rodríguez situado a 2.200 metros de altitud sobre el nivel del mar, los cambios en el aire ayudarán a que los coches con más resistencia al avance no estén tanto en desventaja en México.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, has a photo taken with a fan

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images