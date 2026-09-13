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Fórmula 1 GP de España

Mercedes pensó que tenía la pole position ganada en el GP de España hasta que Norris lo arruinó

Kimi Antonelli fue batido por Norris en la meta, por el margen más estrecho, en la batalla por la pole en Madring.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El jefe del equipo Mercedes de Fórmula 1, Toto Wolff, creyó por un momento que Kimi Antonelli había logrado la pole position para el Gran Premio de España, hasta que Lando Norris se la arrebató.

Antonelli mejoró notablemente su 1m32.140s inicial en su segunda vuelta de la Q3 en el nuevo circuito Madring, marcando un 1m31.835s y superando a todos sus rivales por al menos 0.178s.

A todos, salvo a uno. Norris, cuyo primer intento fue de 1m32.525s, saltó hasta la pole position con un registro de 1m31.824s, pese a lo que el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, describió como una pérdida de tres décimas en la última curva.

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Wolff definitivamente no se lo esperaba, pero prefirió ver el vaso medio lleno cuando le preguntaron si era una pole position perdida o un segundo puesto ganado.

"Es ganado, viéndolo así", dijo Wolff a la cadena austriaca ORF. "Antes del fin de semana, nunca creí que estaríamos al frente en este trazado.

"Cuando Lewis cruzó la línea, parecía claro que íbamos a ganar esto. Y entonces Lando hace una vuelta así en unas condiciones que de repente se volvieron tan calurosas, donde él es tan bueno gestionando el sobrecalentamiento trasero. Es impecable."

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

McLaren había sido más lento que Mercedes en todas las sesiones de entrenamientos y segmentos de clasificación antes de la Q3, así que Wolff no esperaba este cambio de rendimiento.

"Eso también nos sorprendió", dijo. "Pero Lando ya ha demostrado en el pasado que de vez en cuando puede sacarse una vuelta así. Especialmente cuando se trata de controlar lo mejor posible el sobrecalentamiento del eje trasero. Y en ese sentido, creo que está en una liga propia."

Preguntado sobre cómo esperaba que se desarrollara la carrera, Wolff señaló especialmente la lucha por el título. Lewis Hamilton, que es el principal rival de Mercedes por el título de pilotos, tiene actualmente un déficit de 76 puntos respecto a Antonelli, mientras que George Russell está solo 10 puntos por delante de su excompañero de equipo.

"Lo más importante es que no choquemos con nada; eso no sería bueno para el límite presupuestario", señaló. "Y no perder puntos con Lewis y Ferrari. Creo que aquí hay que puntuar, llegar a meta, ojalá acabar en el podio, ojalá por delante de Lewis. Entonces habremos alcanzado nuestros objetivos."

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