Mercedes revela planes para una gran renovación de su fábrica de F1

Los planes forman parte de una inversión de 70 millones de libras (80 millones de euros) que está realizando Mercedes para su infraestructura y personal. Y entre ellos destaca la creación de un entorno peatonal, así como la construcción de nuevos edificios de marketing, instalaciones de ocio y restaurantes para ayudar a mejorar el entorno de trabajo del equipo.

Junto con el trabajo de desarrollo que se ha llevado a cabo en la fábrica principal de Brackley para impulsar sus capacidades operativas, el equipo cree que el nuevo campus, que debería estar terminado a finales de 2025, ayudará a crear algo hasta ahora nunca visto en la Fórmula 1.

El director del equipo, Toto Wolff, declaró a Motorsport.com: "El campus de Brackley se construyó para albergar a 350 personas, y ahora somos 1.250".

"El desarrollo del campus en los últimos cinco años se ha hecho a un ritmo asombroso y ahora parece un equipo de F1 con unas instalaciones modernas de última generación".

"Pero lo que estamos planeando hacer es ampliar el campus con varios edificios nuevos y crear un campus de estilo moderno, con muchas zonas de descanso, restaurantes, gimnasios de última generación, nuevos edificios de marketing y sacar todos los coches".

"Queremos que se convierta en un pueblecito propio, con todas las comodidades y beneficios que cabe esperar de un entorno al estilo de Silicon Valley".

Mercedes cree que un factor clave para garantizar el éxito a largo plazo en la F1 es invertir en las personas y en el entorno en el que trabajan.

Por eso, más allá de lo que ha hecho para ayudar a su personal, por ejemplo con una subida salarial para 2023 acorde con la inflación al consumo que ronda el 10% en el Reino Unido, considera esencial lo que ofrece en sus instalaciones de Brackley.

Wolff añadió: "Todo esto se hace, obviamente, por nuestra gente. No pretendemos ganar un premio de arquitectura".

"Esto no es como hacían algunos de nuestros competidores hace 20 años, cuando uno se perdía y probablemente hacía más hincapié en la arquitectura. Aquí la forma sigue a la función, y no al revés. Pero, no obstante, todo está hecho para crear un gran lugar en el que trabajar y pasar el tiempo".

Mercedes ha estado trabajando en 30 proyectos diferentes para mejorar sus instalaciones, y ha gastado hasta ahora 46 millones de euros y comprometido otros 36 millones para las próximas fases.

Entre las mejoras de la fábrica también estarán los aspectos de los objetivos NetZero de la escudería, que se abastecerán de energía 100% renovable procedente de fuentes internas y externas. El nuevo aparcamiento también incluirá un panel solar.

También se está haciendo hincapié en el desarrollo de la biodiversidad en la zona y en el uso exclusivo de materiales reutilizables y reciclables siempre que sea posible en las nuevas construcciones. Los nuevos edificios también se diseñarán para alcanzar un objetivo de reciclado superior al 60 % de los residuos de oficina.

