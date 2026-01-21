Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 Presentación de Audi para la F1 2026

Mercedes F1 podría anunciar una nueva asociación con un gigante tecnológico

Mercedes presentará su decoración de F1 para 2026 el 22 de enero, con informes que indican que también podría anunciar una importante nueva asociación.

Lydia Mee
Publicado:
Añadir como fuente preferente
George Russell, Mercedes

Se espera que el equipo Mercedes de Fórmula 1 anuncie una enorme nueva asociación con Microsoft, según un informe de Sky News.

El informe indica que la escudería con sede en Brackley confirmará la asociación durante su evento de lanzamiento de la F1 2026 el 22 de enero, y apunta a un valor en el entorno de los 60 millones de dólares por año, aunque esta cifra no está confirmada.

La asociación con el gigante tecnológico sería la última colaboración en anunciarse, tras el acuerdo de Mercedes con PepsiCo, y también llega después de que el director y CEO del equipo Mercedes F1, Toto Wolff, vendiera un 15% de su sociedad holding, lo que se traduce en un 5% del equipo de F1, al CEO de CrowdStrike, George Kurtz.

La venta de la participación valoró al equipo en 4.600 millones de libras esterlinas.

"Creo que demuestra una buena evolución porque los equipos se han vuelto sostenibles y rentables", dijo Wolff a Sky Sports F1 en Las Vegas el año pasado.

"No se trata simplemente de una valoración sacada de la nada. Cuando analizas nuestros ingresos y nuestros flujos de caja, estamos entre los cinco, quizá entre los tres equipos deportivos más rentables del mundo, y de ahí provienen esas valoraciones.

"Ha sido el trabajo de muchos años y de que el deporte esté en un buen momento".

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Peter Fox / Getty Images

Mercedes presentará su decoración de F1 para 2026 y, según los informes, la asociación con Microsoft, durante un evento el 22 de enero. En el lanzamiento estarán presentes Wolff y los pilotos George Russell y Andrea Kimi Antonelli, así como miembros senior del equipo, que ofrecerán un análisis en profundidad de los cambios técnicos bajo el nuevo reglamento.

2026 marcará el inicio de un nuevo conjunto de reglamentos en el campeonato. Algunos de los cambios incluirán una unidad de potencia con un reparto 50:50 entre el motor de combustión interna y la energía eléctrica, autos más pequeños y ligeros, la eliminación del DRS y la introducción de la aerodinámica activa, entre muchas otras modificaciones.

Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Por qué Audi se apuró a ser el primer equipo en poner en pista un coche de F1 2026
Artículo siguiente Audi necesita ampliar Hinwil para instalar su nuevo simulador de F1

Comentarios destacados

Más de
Lydia Mee

El verdadero objetivo de Cadillac para su primera carrera de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
El verdadero objetivo de Cadillac para su primera carrera de F1

Cadillac confía en que el motor Ferrari es legal y tendrá potencial

Fórmula 1
Fórmula 1
Cadillac confía en que el motor Ferrari es legal y tendrá potencial

En vivo: Sigue la presentación del Audi F1 2026, conoce los horarios

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Haas para la F1 2026
En vivo: Sigue la presentación del Audi F1 2026, conoce los horarios
Más de
Mercedes

Audi se une a las demandas para tomar medidas contra los motores Mercedes y Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Audi se une a las demandas para tomar medidas contra los motores Mercedes y Red Bull

Mercedes confirma la dimisión de su diseñador en jefe de los dominantes F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Mercedes confirma la dimisión de su diseñador en jefe de los dominantes F1

Aston Martin dejará de suministrar los safety cars en 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Aston Martin dejará de suministrar los safety cars en 2026

Últimas noticias

Dentro del lanzamiento de Audi en Berlín para la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Dentro del lanzamiento de Audi en Berlín para la F1 2026

Trackhouse presenta sus colores para el MotoGP 2026 en un lanzamiento en Milán

MotoGP
MGP MotoGP
Trackhouse presenta sus colores para el MotoGP 2026 en un lanzamiento en Milán

Alpine realiza el shakedown del A526 de Colapinto y Gasly para la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Alpine realiza el shakedown del A526 de Colapinto y Gasly para la F1 2026

El verdadero objetivo de Cadillac para su primera carrera de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
El verdadero objetivo de Cadillac para su primera carrera de F1