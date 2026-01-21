Mercedes F1 podría anunciar una nueva asociación con un gigante tecnológico

Se espera que el equipo Mercedes de Fórmula 1 anuncie una enorme nueva asociación con Microsoft, según un informe de Sky News.

El informe indica que la escudería con sede en Brackley confirmará la asociación durante su evento de lanzamiento de la F1 2026 el 22 de enero, y apunta a un valor en el entorno de los 60 millones de dólares por año, aunque esta cifra no está confirmada.

La asociación con el gigante tecnológico sería la última colaboración en anunciarse, tras el acuerdo de Mercedes con PepsiCo, y también llega después de que el director y CEO del equipo Mercedes F1, Toto Wolff, vendiera un 15% de su sociedad holding, lo que se traduce en un 5% del equipo de F1, al CEO de CrowdStrike, George Kurtz.

La venta de la participación valoró al equipo en 4.600 millones de libras esterlinas.

"Creo que demuestra una buena evolución porque los equipos se han vuelto sostenibles y rentables", dijo Wolff a Sky Sports F1 en Las Vegas el año pasado.

"No se trata simplemente de una valoración sacada de la nada. Cuando analizas nuestros ingresos y nuestros flujos de caja, estamos entre los cinco, quizá entre los tres equipos deportivos más rentables del mundo, y de ahí provienen esas valoraciones.

"Ha sido el trabajo de muchos años y de que el deporte esté en un buen momento".

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Peter Fox / Getty Images

Mercedes presentará su decoración de F1 para 2026 y, según los informes, la asociación con Microsoft, durante un evento el 22 de enero. En el lanzamiento estarán presentes Wolff y los pilotos George Russell y Andrea Kimi Antonelli, así como miembros senior del equipo, que ofrecerán un análisis en profundidad de los cambios técnicos bajo el nuevo reglamento.

2026 marcará el inicio de un nuevo conjunto de reglamentos en el campeonato. Algunos de los cambios incluirán una unidad de potencia con un reparto 50:50 entre el motor de combustión interna y la energía eléctrica, autos más pequeños y ligeros, la eliminación del DRS y la introducción de la aerodinámica activa, entre muchas otras modificaciones.