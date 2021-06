Mercedes pospone el test de Fórmula 1 de Grosjean

Grosjean iba a tener dos oportunidades en pista con el coche W10 de Mercedes, tal y como le ofreció el jefe del equipo, Toto Wolff, tras el accidente que sufrió el ex piloto de Haas en el Gran Premio de Bahréin del año pasado.

Grosjean iba a realizar una demostración con el coche de Mercedes de 2019 en el Gran Premio de Francia del 25 al 27 de junio, pero esa oportunidad tuvo que ser cancelada después de que el fin de semana de Paul Ricard se adelantara una semana, lo que significa que el evento coincide con los compromisos de Grosjean en la IndyCar en Road America.

El francés tenía previsto viajar a Le Castellet para realizar un test privado con el Mercedes el 29 de junio, pero ese entrenamiento se ha pospuesto debido a las actuales contramedidas de Francia por el COVID-19, que estipulan que Grosjean tendría que estar en cuarentena luego de viajar procedente de Estados Unidos a su natal país.

El miércoles Mercedes anunció en las redes sociales que la prueba de Grosjean en Mercedes "se ha pospuesto debido a las restricciones de viaje y los requisitos de cuarentena."

El equipo añadió que buscaría una nueva fecha de test a finales de este año para dar a Grosjean un final adecuado a su carrera en la F1, afirmando que "estamos comprometidos a dar a Romain su oportunidad en un coche de Mercedes F1 y estamos trabajando para reprogramar el test a finales de este verano”.

Grosjean, que el mes pasado consiguió su primera pole y un podio en la IndyCar, dijo que la idea de realizar un último test de F1 surgió mientras se recuperaba en el hospital de las quemaduras que sufrió en el aparatoso accidente de Sakhir.

"Todo fue cosa de Toto", dijo Grosjean en el podcast de F1 Beyond the Grid. "Cuando estaba en la cama del hospital en Bahréin, alguien me ayudaba a abrir las cosas de mi teléfono móvil, porque no podía usar los dedos”.

“Entonces unos amigos me dijeron ‘Toto dice que podrías tener una prueba en un Mercedes si no puedes competir en Abu Dhabi'. Y yo dije que eso sonaba muy interesante”.

"Obviamente, en ese momento, me gustó mucho. Pero quería volver a Abu Dhabi, pero supe que no iba a suceder. Luego volví a casa, me recuperé un poco y finalmente recibí una llamada de Mercedes".

También añadió: "Es una oportunidad increíble. Sigo siendo un fanático de la Fórmula 1, sigo viendo las carreras. He estado conduciendo, pero ahora tengo que conducir el coche campeón del mundo de 2019, que al final no está muy lejos del de 2020, que fue probablemente el coche de Fórmula 1 más rápido jamás construido”.

GALERÍA: el accidente de Romain Grosjean

