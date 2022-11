Mercedes prefiere ganar una carrera antes que el subcampeonato

Cargar reproductor de audio

Mercedes ha soportado una desafiante campaña en la Fórmula 1 2022 y, a pesar de haber conseguido una pole position este año, corre el riesgo de no ganar una carrera por primera vez desde 2011.

Pero su consistencia, unida a las recientes mejoras, le ha permitido superar a Ferrari en la lucha de equipos y colocarse detrás de Red Bull.

Mercedes se encuentra actualmente en la tercera posición de la clasificación general, a 40 puntos de su rival de Maranello.

Aunque el subcampeonato sería un buen resultado final para un año que empezó con tantas dificultades, Wolff dice que en realidad preferiría cerrar la temporada con una victoria en lugar de subir una posición en el campeonato de constructores.

"La victoria sería la prueba de que nuestro coche está de vuelta para luchar por las victorias", dijo cuando se le preguntó por qué se sentía así. "La segunda posición también podría ser porque los demás han perdido el tiempo y tú sólo estás sumando más puntos".

Lewis Hamilton consiguió otro segundo puesto por detrás de Max Verstappen y Red Bull logró su novena victoria consecutiva en México. Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Aunque Wolff no estaría en contra de superar a Ferrari en la tabla de puntos, dice que el mejor juez del progreso del equipo es el rendimiento de su coche en la pista.

"Sería un consuelo, porque Ferrari tenía el coche más rápido al principio de la temporada", dijo sobre el segundo puesto.

"Terminar por delante de ellos sería genial, pero de nuevo, no es nuestra principal prioridad. La prioridad principal es entender el coche y tener un automóvil rápido en la pista".

Mercedes tuvo dos de sus mejores oportunidades del año para conseguir esa victoria en los recientes Grandes Premios de Estados Unidos y México, pero las elecciones de estrategia de neumáticos comprometieron sus posibilidades en ambas ocasiones.

Sin embargo, teniendo en cuenta la magnitud de los problemas a los que se enfrentó el equipo al principio de la temporada, Wolff está contento con el nivel de progreso alcanzado, aunque hay un matiz de decepción por las oportunidades de Austin y México que se escaparon.

"La cosa es que somos corredores, y en el momento en que lo vemos frente a nosotros, sólo queremos cogerlo", dijo.

"Por lo tanto, siempre hay una sensación de frustración. Pero hemos llegado desde muy lejos, y aquí estamos. Estamos compitiendo por una victoria, compitiendo por tener los dos coches en el podio, los Ferraris están detrás de nosotros. Así que hay que seguir siendo humildes de lo que hemos conseguido mientras seguimos alcanzando las estrellas".

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes cree que entiende bien lo que ha ido mal con su W13 este año y lo que hay que abordar para 2023, ya que parece estar preparada para cambiar de concepto.

Sin embargo, Wolff dice que no se puede confiar en que los cambios previstos garanticen su vuelta a la cabeza.

"Nunca me confío", dijo. "Siempre veo el vaso medio vacío. Así que no hay nada que ver realmente positivo. Acabo de escuchar nueve victorias seguidas [para Red Bull], así que no hay razón para agobiarse por terminar segundo y cuarto. Tenemos un largo camino que recorrer.

"Tenemos el invierno. Creo que estamos haciendo un buen desarrollo en el coche. Algunas de las cosas que estamos encontrando podrían ser pasos más grandes que simplemente añadir unos pocos pasos de carga aerodinámica. Pero estamos dando todo lo que tenemos y más con el fin de volver a la posición de luchar por un campeonato".