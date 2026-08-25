Mercedes estará "preocupado" por la amenaza de McLaren, advierte Rosberg
Nico Rosberg cree que el reciente aumento de ritmo de McLaren podría dejar a Mercedes afrontando un difícil final de la temporada 2026 de Fórmula 1.
Nico Rosberg ha argumentado que a Mercedes le preocuparán el ritmo de desarrollo y la velocidad pura de McLaren tras el Gran Premio de Países Bajos.
Hablando en Sky Sports F1, el campeón de Fórmula 1 de 2016 elogió el ritmo de Lando Norris en Zandvoort. A pesar de optar por no entrar en boxes para montar neumáticos nuevos cuando otros lo hicieron durante el período de coche de seguridad virtual, Norris mantuvo con éxito su ventaja sobre el pelotón.
Comparando la velocidad de Norris con neumáticos duros con la de George Russell en un escenario similar, Rosberg explicó: "El ritmo de Lando con esos neumáticos duros era siete u ocho décimas por vuelta más rápido que George en una situación similar. Lando volaba absolutamente ahí fuera. Era increíble la velocidad que tenía".
El reciente salto de rendimiento de McLaren dejará preocupado al actual líder del campeonato de constructores, Mercedes, según Rosberg.
"Mercedes va a estar preocupado ahora por este ritmo de McLaren", añadió. "Porque ahora son el equipo a batir, y también han estado desarrollando ese coche más rápido que nadie. Esto podría ser un final de temporada realmente duro para Mercedes".
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Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images
La victoria de Norris en el Gran Premio de Países Bajos fue su segunda de la temporada, tras haber conseguido el triunfo en el Gran Premio de Hungría antes del parón de verano. El campeón de 2025 ocupa ahora la cuarta posición en la clasificación de pilotos con 159 puntos, a 24 puntos de Lewis Hamilton, tercero, y a 83 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli.
Las victorias consecutivas del piloto de McLaren han dado lugar a debates sobre la lucha por el título, y muchos se preguntan si Norris podría lograr una remontada tardía en la temporada para pelear por el título. Pero el piloto de 26 años ha insistido en que simplemente va carrera a carrera.
"Suena aburrido, pero carrera a carrera", dijo después de la carrera. "Sé que mucha gente lo dice ahora, pero es la verdad. No tiene sentido pensar tan lejos. Ahora necesito concentrarme en tomarme un pequeño descanso agradable [antes de Monza]".
Fotos del GP de Países Bajos - Domingo
Las fotos del domingo en el Gran Premio de los Países Bajos de la F1 2026
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