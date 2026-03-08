Mercedes pronostica una dura batalla con Ferrari en el 2026 tras Australia

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, afirma que "tenemos una dura batalla por delante con Ferrari" tras el Gran Premio de Australia, que inauguró la temporada de Fórmula 1 y que, en un principio, estuvo muy reñido.

George Russell, que salió desde la pole, fue ocho décimas más rápido que el Ferrari más rápido, pilotado por Charles Leclerc, en la clasificación, pero esa ventaja no se tradujo en un dominio de la carrera.

Leclerc le arrebató el liderato al inicio; él y Russell se intercambiaron el primer puesto varias veces durante las primeras 10 vueltas.

Esa batalla terminó cuando elRed Bull de Isack Hadjarse averió en la vuelta 11, lo que provocó la salida del coche de seguridad virtual; mientras que los dos Ferrari se mantuvieron en pista, Mercedes aprovechó al máximo las paradas en boxes, lo que le dio una ventaja decisiva para terminar en primera y segunda posición.

Aun así, el ritmo de la Scuderia era inquietante: las 10 vueltas más rápidas de Lewis Hamiltonpromediaron 1m22,557s, por delante de Max Verstappen (1m22,632s) y Kimi Antonelli (1m22,635s), por lo que Wolff no confía en que las Flechas Plateadas vayan a ganar el título.

"En cuanto a Ferrari, antes de la carrera la gente decía: Van a desaparecer en la distancia, viendo sus tandas largas". Y no fue así", comentó el austriaco.

"Sabíamos que eran fuertes en las salidas y eso es lo que pasó. Al principio fue una batalla sin cuartel entre Charles y George. Kimi tuvo un poco de mala suerte porque la batería no estaba al nivel que debería, en realidad en ambos coches, hasta cierto punto", añadió, ya que Russell, que había salido desde la pole, perdió ante Leclerc en la salida, mientras que Antonelli cayó del segundo al séptimo puesto.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

"En un momento dado, fue una lucha a tres bandas entre los dos Ferrari y George, y finalmente Kimi les alcanzó.

El ritmo de carrera al final fue muy alentador para nosotros, pero al principio no había diferencia entre Ferrari y Mercedes.

Para mí, la sensación predominante ahora es que tenemos una lucha entre manos con Ferrari".

El hecho de que Leclerc tomara la delantera desde la cuarta posición en la parrilla no fue ajeno a la supuesta capacidad de Ferrari para acelerar el turbo de forma más eficiente que sus rivales cuando se encuentran en la parrilla antes de que se apaguen las luces.

Cuando se le preguntó si Mercedes iba a ponerse al día pronto en este aspecto, Wolff respondió: "No estoy seguro. Creo que depende del hardware. Una determinada configuración del hardware y el tamaño del turbo del motor permiten hacer girar el turbo más fácilmente, tener una mejor salida y quizá comprometer otras partes de la pista o la carrera.

No, no hemos cambiado nada para las salidas. Me alegré de que pudiéramos salir, aunque la batería no estaba llena en ninguno de los dos coches. Cuando ves la pre-salida con el motor acelerando, piensas: "¿Qué demonios? Espero que todos puedan salir de su posición de salida sin que se produzca una carnicería". Así que creo que ya estuvo bastante bien para ser la primera vez".

