Mercedes reacciona oficialmente al acoso sobre Antonelli

La ola de acoso sufrida por Kimi Antonelli tras el final del GP de Qatar de F1 de 2025, en el que perdió una posición sobre el líder del campeonato Lando Norris en la penúltima vuelta debido a un error, ya ha obligado a Red Bull y a la FIA a romper su silencio. Mercedes ha dado ahora su primera reacción, como parte de su habitual debriefing del Gran Premio.

No obstante, cabe señalar que en el transcurso de la jornada del lunes, el equipo hizo la siguiente declaración - sin referirse directamente a lo que ocurría en torno a su piloto - publicó un mensaje en las redes sociales enlazando a una página en la que la escudería recuerda los principios básicos de comunicación con su comunidad de fans, al tiempo que señala soluciones para denunciar mensajes problemáticos en todas las plataformas en las que tiene cuenta oficial.

El post contiene el siguiente mensaje "A medida que nos acercamos al final de la temporada, mantener un entorno respetuoso y seguro es una prioridad. Necesitamos su ayuda para garantizar que nuestros canales sean lugares seguros y acogedores. Gracias a todos los aficionados que comparten nuestra creencia para que esto sea así."

A última hora de la tarde del martes, la escudería abordó el caso Antonelli de forma más directa al publicar su vídeo informativo del Gran Premio de Qatar. Simone Resta, Director Técnico Adjunto del equipo, habló tras la carrera de Losail.

A la pregunta de qué le había pasado a Antonelli al salir de la curva 10 en la penúltima vuelta de la carrera, el ingeniero italiano respondió: "Kimi estaba conduciendo muy bien. Kimi estaba conduciendo al límite. Su stint era más largo que el de Norris. Y también estaba tratando de volver a Sainz delante de él".

"Había entrado en la zona de DRS y por lo tanto estaba muy cerca de Sainz. [...] Perdió mucha carga aerodinámica por el aire sucio. Así que intentaba atacar, pero también defenderse. Estaba al límite. Hubo una frenada y perdió lo suficiente [el control del coche] para que Norris le adelantara".

A continuación, preguntado por la oleada de acoso sufrida por el piloto de 19 años, Resta añadió. "Para mí, pero también para nosotros, para todo el equipo, es bastante decepcionante. Y nos tomamos muy en serio el abuso online. Con el equipo de comunicación, estamos trabajando mucho en las herramientas y la plataforma para crear un espacio seguro donde los aficionados puedan interactuar con el equipo. Además de eso, fue genial ver una declaración de Red Bull el lunes, aclarando su posición. Realmente lo apreciamos".