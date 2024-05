Mercedes niega diferencias entre pilotos pese a las dudas de Hamilton

Hamilton levantó algunas cejas en el Gran Premio de Mónaco cuando sugirió que sería incapaz de superar a Russell en clasificación de nuevo esta temporada - y se esforzó en señalar que su compañero de equipo había tenido el uso exclusivo de un nuevo alerón delantero para Montecarlo.

Aunque posteriormente se supo que Hamilton había rechazado la oportunidad de utilizar el alerón porque no quería arriesgarse a salir desde el pitlane si se dañaba en la clasificación, los comentarios del siete veces campeón sobre la ventaja de Russell dejaron entrever cierta preocupación por el hecho de que las cosas no estuvieran totalmente igualadas entre ellos.

Es una sugerencia que Wolff dice que no está basada en la realidad. Afirma que la única vez en toda la era moderna de Mercedes en la F1 en la que ha intervenido para influir en una batalla entre compañeros de equipo fue en el Gran Premio de Abu Dabi de 2016.

Fue cuando Hamilton trató de retrasar a Nico Rosberg en el pelotón durante su enfrentamiento por el título, y fue instado repetidamente desde el pitwall a acelerar su ritmo.

Cuando se le preguntó si los comentarios de Hamilton sobre Russell eran una señal de que había cierta paranoia de que no estaba recibiendo el mismo trato porque se iba a ir a final de año, Wolff dijo: "¿No somos todos los pilotos un poco escépticos a veces?"

"Creo que como equipo hemos demostrado, incluso en las competiciones más tensas entre compañeros de equipo, que intentamos siempre equilibrarlo bien, y ser transparentes y justos".

"Creo que no hubo un momento, aparte del GP de Abu Dabi de 2016, en el que intentáramos gestionar una carrera, y no lo hemos hecho desde entonces".

"Puedo entender que como piloto quieras lo mejor de ti mismo y del equipo, y a veces, cuando va en tu contra, puedes cuestionarlo".

"Pero como equipo estamos al 100% en la misión de dar a los dos pilotos dos grandes coches, los mejores coches posibles y las mejores estrategias y apoyo posibles".

George Russell, Equipo Mercedes-AMG F1, Lewis Hamilton, Equipo Mercedes-AMG F1 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

La relación de Hamilton con el equipo estuvo en el punto de mira durante todo el fin de semana de Mónaco, ya que hubo otros momentos en los que cuestionó lo que había hecho el equipo.

Hubo su mensaje donde lanzó 'se los dije, chicos' sobre tener que tomar el reinicio de Mónaco con neumáticos medios debido a la elección inicial de duros del equipo, y luego la falta de comunicación que significó que no empujó al máximo en su vuelta de salida tras un cambio de neumáticos para buscar un undercut sobre Max Verstappen.

Wolff dijo que las tensiones en el sistema eran sólo una parte de todos queriendo entregar todo lo que podían en circunstancias difíciles.

"Estamos tratando de hacer lo mejor de la relación, y tratando de maximizar los resultados para lo que es la temporada final (con Hamilton). Y como siempre entre pilotos, a veces puede ser tenso porque todo el mundo quiere hacerlo lo mejor posible".

Y aunque Russell ha superado a Hamilton en clasificación siete veces contra una en lo que va de año, Wolff no ve eso como una prueba de que las cosas vayan a seguir así toda la temporada.

"No creo que haya una explicación específica para la estadística, pero sigue siendo una estadística", dijo. "Llevamos siete carreras y quedan otras 17 por delante. No he visto esto como una tendencia".

Tanto Hamilton como Russell recibirán el nuevo alerón delantero de Mercedes para la próxima carrera en Canadá, como parte del impulso de mejora que el fabricante alemán está poniendo en marcha.