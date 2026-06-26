Mercedes recibe a la familia de Niki Lauda en el GP de Austria: "Un legado que sigue vivo"

Siete años después del fallecimiento del tricampeón de Fórmula 1 y presidente no ejecutivo de Mercedes Niki Lauda, su familia se ha unido al equipo de Brackley en el Red Bull Ring antes del Gran Premio de Austria de este fin de semana.

Mercedes confirmó la visita a través de sus canales en redes sociales, compartiendo imágenes del hijo de Lauda, Mathias, y de su nieto, Lennon, junto a la famosa gorra roja y los auriculares del piloto austriaco.

"Un legado que sigue vivo. Especial tener a la familia de Niki con nosotros en su carrera de casa," escribió el equipo en la plataforma de redes sociales X.

Lauda, quien falleció en 2019, se desempeñó como presidente no ejecutivo de Mercedes y fue una parte clave del éxito del equipo en la era turbo híbrida. También fue fundamental para convencer a Lewis Hamilton de unirse al equipo desde McLaren antes de la temporada 2013.

Tras su fallecimiento, su característica gorra roja fue colocada permanentemente en el garaje de Mercedes junto a sus auriculares como homenaje a la leyenda de la F1. Además, se ha incluido una única estrella roja en la decoración de Mercedes como otro guiño a Lauda.

"Genial ver a la familia Lauda por el paddock. El hombre fue una leyenda después del accidente que le causó quemaduras masivas," comentó un aficionado en la publicación, que ya había acumulado más de 45.000 visualizaciones en el momento de escribir estas líneas.

"Que todo el equipo Mercedes honre este legado este fin de semana," comentó otra persona, mientras que otro aficionado añadió: "¡Ojalá Mercedes pueda hacer sentir orgullosa a la familia Lauda este fin de semana con una victoria!"

Otras reacciones incluyeron: "Un legado legendario que sigue inspirando a todo el paddock cada día. Tener a la familia de Niki con el equipo en Austria hace que este fin de semana de carreras sea profundamente significativo," y "El espíritu de Niki Lauda correrá para siempre profundamente por las venas de las Flechas Plateadas. Increíblemente especial tener a su familia junto a la pista en Spielberg para su carrera de casa."