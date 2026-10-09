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Fórmula 1 GP de Singapur

Mercedes, Red Bull y McLaren, los únicos equipos que presentan novedades en Singapur

Solo tres escuderías han presentado novedades en el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur de 2026.

Fabien Gaillard
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
George Russell, Mercedes

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Max Verstappen, Red Bull Racing

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Frederic Vasseur, Ferrari

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
George Russell, Mercedes

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Zak Brown, McLaren

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Charles Leclerc, Ferrari

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Lewis Hamilton, Ferrari

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes; Arvid Lindblad, Racing Bulls; Liam Lawson, Racing Bulls

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Max Verstappen, Red Bull Racing; Isack Hadjar, Red Bull Racing

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Los aficionados se reunieron junto al escenario

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Max Verstappen, Red Bull Racing

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Charles Leclerc, Ferrari

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Lando Norris, McLaren

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Charles Leclerc, Ferrari

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Kimi Antonelli, Mercedes

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Charles Leclerc, Ferrari

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
George Russell, Mercedes; Pierre Gasly, Alpine

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Charles Leclerc, Ferrari

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Oscar Piastri, McLaren

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Lewis Hamilton, Ferrari

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
Lando Norris, McLaren

Gran Premio de Singapur: el viernes, en imágenes
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Dado que es el final de temporada y se trata de un fin de semana con formato sprint, las novedades son muy limitadas en las calles de Singapur para el 17.º Gran Premio de la temporada 2026 de F1.

De hecho, solo tres escuderías han introducido novedades aerodinámicas. Hay que rendir homenaje a quien se lo merece, ya que los campeones del mundo de 2025 y actuales campeones en Singapur, McLaren, cuentan en Marina Bay con deflectores de freno de gran capacidad de refrigeración.

Se trata, por supuesto, de una novedad específica para este circuito de Singapur, donde las exigencias en materia de frenado son importantes en condiciones de calor extremo. Pero la escudería indica que también se utilizará en otros circuitos en el futuro.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Líder en ambas clasificaciones, Mercedes llega a Singapur con dos novedades de rendimiento, ambas situadas en el alerón delantero. La primera se refiere a los alerones, con una revisión de la distribución de la superficie, pero también con el cambio a un modo de recta con dos elementos móviles. La segunda se refiere a la placa de extremo (endplate), cuyo ajuste responde a las modificaciones anteriores.

Por último, Red Bull Racing también sigue mejorando el RB22 con un alerón delantero rediseñado, tanto en lo que respecta a la placa de extremo como a la geometría de los flaps. Esta primera mejora en el rendimiento va acompañada de una mejora en la fiabilidad, con una salida más ancha en la parte trasera de la carrocería para refrigerar mejor el monoplaza.

Las otras ocho escuderías, entre ellas Ferrari, no han comunicado ninguna novedad.

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