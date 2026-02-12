Mercedes y Red Bull sufren problemas en la segunda mañana de pruebas de F1 en Bahréin

El equipo Mercedes de F1 ha encontrado su segundo inconveniente del test en Bahréin, con el W17 de Andrea Kimi Antonelli detenido tras apenas tres vueltas debido a un problema en la unidad de potencia.

Mercedes había acumulado kilómetros con fiabilidad en el shakedown de Barcelona, pero su actividad en Bahréin se ha visto interrumpida ahora durante dos días consecutivos. El miércoles por la tarde, Antonelli quedó limitado a 30 vueltas por un problema en la suspensión, después de que George Russell completara 56 vueltas en la sesión matutina.

Ahora Antonelli ha sufrido otro contratiempo después de que la nueva unidad de potencia de su Mercedes presentara un problema tras solo tres vueltas, lo que obliga al equipo a cambiar la unidad de potencia completa con el objetivo de volver a pista por la tarde.

Está previsto que Russell vuelva a ponerse al volante después de la pausa del almuerzo, pero dado que el kilometraje completado ahora se inclina hacia él, Mercedes podría ajustar su programa de trabajo el jueves o el viernes para darle a Antonelli más tiempo a bordo del W17.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Mientras tanto, Red Bull también se ha quedado en el garaje por lo que el equipo describió como un "problema rutinario durante el armado del coche", lo que ha provocado un retraso de dos horas.

Eso está afectando el tiempo en pista de Isack Hadjar, con el francés programado para tomar el mando del RB22 durante toda la jornada.

Los equipos con motor Mercedes habían estado hablando sobre la supuesta ventaja de Red Bull-Ford con sus nuevas unidades de potencia híbridas, en un contexto en el que fabricantes rivales intentan bloquear la interpretación de Mercedes del reglamento en torno a las relaciones de compresión del motor.

Al inicio de la actividad del jueves, Sergio Pérez provocó la primera bandera roja del día después de que su Cadillac se detuviera en la vuelta de salida del mexicano. Tras retirar el coche, Pérez pudo volver a la pista una hora más tarde.