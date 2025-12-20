Las inéditas unidades de potencia 2026 se estrenarán en el circuito de Catalunya dentro de poco más de cinco semanas. El silencio se rompió incluso antes de encender los motores por un caso que podría sacar a la luz una zona gris del nuevo reglamento.

La revista alemana Motorsport Magazin desveló una petición de aclaración enviada a la FIA por algunos fabricantes de motores sobre la relación de compresión, uno de los parámetros que cambia en el reglamento de 2026. Se trata de una bajada del valor reglamentario anterior de 18:1 a 16:1 para la próxima temporada.

La sede de Mercedes AMG en Brixworth, donde se fabrican las unidades de potencia. Foto de: Mercedes AMG

Mercedes, y probablemente también Red Bull (a punto de debutar con la primera unidad producida por el departamento de grupos motopropulsores), habrían encontrado una forma de eludir lo dispuesto en el punto C5.4.3 del reglamento técnico, según el cual la relación de compresión debe ajustarse a lo previsto actualmente en las pruebas realizadas a temperatura ambiente.

Las sospechas de que existe la posibilidad de modificar la relación de compresión al cambiar la temperatura ya han llevado a Ferrari, Audi y Honda a solicitar la intervención de la FIA. El dedo apunta al uso de materiales que podrían dilatarse al aumentar la temperatura de funcionamiento, contribuyendo a un aumento de la relación de compresión. Esto supondría una violación del artículo 1.5 del reglamento técnico, que establece que los monoplazas deben cumplirlo en todo momento durante el fin de semana de carrera.

Nikolas Tombazis, FIA Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Curiosamente, las sospechas sobre Mercedes y Red Bull han tomado forma antes incluso de que los motores hayan recorrido un solo kilómetro en pista. Como suele ocurrir en el "valle del silicio" del automovilismo, basta con que un empleado cambie de camiseta para que las actividades de un equipo o de un fabricante de motores queden al descubierto ante sus adversarios directos. La pelota está ahora en manos de la FIA.

"El reglamento define claramente la relación de compresión máxima, así como el método para medirla, basado en condiciones estáticas a temperatura ambiente", anunció la Federación Internacional, "este procedimiento se ha mantenido sin cambios a pesar de la reducción de la relación permitida en la temporada 2026. Es cierto que la dilatación térmica puede influir en las dimensiones, pero las normas actualmente en vigor no prevén la posibilidad de realizar mediciones a altas temperaturas".

"Dicho esto", concluye la FIA, "el tema ha sido y sigue siendo discutido en los foros técnicos con los PUM (fabricantes de unidades de potencia), ya que el nuevo límite plantea naturalmente preguntas sobre la interpretación y el cumplimiento. La FIA está examinando constantemente estas cuestiones para garantizar la equidad y la claridad y, si es necesario, puede considerar cambios en los reglamentos o procedimientos de medición para el futuro."