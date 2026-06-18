Mercedes se rinde y retira el pedido de revisión por Russell en el caos de las sanciones de Mónaco
El equipo Mercedes de Fórmula 1 decidió no continuar con el procedimiento que había iniciado para intentar que se revocaran las sanciones impuestas a George Russell en el Gran Premio de Mónaco.
Mercedes retiró su solicitud de derecho de revisión sobre la sanción de tiempo impuesta a George Russell en el Gran Premio de Mónaco, anunció la FIA.
Russell fue uno de varios pilotos sancionados con una penalización de tiempo por exceder el límite de velocidad en el pit lane. Posteriormente salió a la luz que hubo un error en el sistema de cronometraje en la entrada de boxes de Mónaco, el cual generó alertas de infracciones falsas.
Como consecuencia, Russell quedó fuera de la pelea por el podio al no cumplir correctamente su sanción, mientras que el piloto de McLaren, Oscar Piastri, también se vio perjudicado. En tanto, el piloto de Alpine, Pierre Gasly, no cumplió sus dos penalizaciones de tiempo hasta después de la carrera, lo que inicialmente le hizo perder el podio que había heredado.
Sin embargo, después de que Alpine presentara una solicitud de derecho de revisión sobre la sanción de Gasly, los comisarios anularon las penalizaciones del piloto francés el viernes pasado, restituyéndole su lugar en el podio.
Tras la restitución de Gasly y la revelación de que había existido un problema con el sistema de cronometraje en el paddock de Mónaco, Mercedes decidió presentar el martes su propia solicitud de derecho de revisión para intentar modificar el resultado de Russell.
No obstante, la FIA confirmó el jueves por la noche que Mercedes decidió retirar su solicitud, algo que el director del equipo, Toto Wolff, admitió que tenía pocas probabilidades de prosperar.
"Los comisarios han sido informados por el equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team de que retira la solicitud de revisión respecto de las decisiones de los comisarios del Gran Premio de Mónaco 2026, relacionadas con una infracción del artículo B1.6.3a del Reglamento de Fórmula 1 de la FIA en relación con el auto número 63", escribieron los comisarios de la FIA.
Por su parte, Red Bull y McLaren apelaron la restitución del podio de Gasly al considerar que era injusto que el piloto francés se beneficiara de no haber cumplido sus sanciones, mientras que otros pilotos que también recibieron penalizaciones erróneas no pudieron revertirlas. Ese procedimiento será analizado por el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA.
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