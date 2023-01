Mercedes F1 explica cómo seguirá tras la salida de Vowles

Cargar reproductor de audio

Vowles fue anunciado el viernes como nuevo director del equipo Williams, poniendo fin a una larga y exitosa carrera en Mercedes.

Y aunque Mercedes se ha beneficiado durante mucho tiempo de la participación de Vowles, y perderá su valioso aporte, en términos de estrategia ha salido a la luz que ya se había producido un cambio en el enfoque desde mediados del año pasado, cuando Vowles dejó de tener un papel tan activo.

Como parte de un intento de ayudar a la progresión de la carrera de Vowles, Mercedes lo apartó de la participación directa en las decisiones estratégicas y le dio nuevas responsabilidades en áreas como el programa de jóvenes pilotos y los contratos.

Esos cambios significaron que la estrategia de Mercedes en las carreras ya se estaba llevando a cabo sin necesidad de que Vowles tuviera más que un papel de observador.

En una rueda de prensa celebrada el viernes, el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, declaró: "No hay ningún hueco dejado atrás, porque durante muchos años hemos discutido la planificación de la sucesión en esta área".

"Hemos dependido mucho de la visibilidad de James, y hace unos años pusimos énfasis en cómo continuaría si un día decidía hacer otra cosa, ya fuera dentro o fuera de Mercedes. James fue muy bueno a la hora de prepararlo".

"Tenemos un equipo de estrategas de gran talento. Tenemos nueve personas, algunas muy veteranas, que no siempre están en primera línea, y otras que han crecido dentro de la organización".

"Han pilotado el avión ahora solos en los últimos seis meses, y antes ya lo hacían en gran medida bajo la supervisión de James. Así que me siento muy cómodo con la estructura de cara al futuro. Y no es que de repente se haya creado una gran debilidad".

Con el equipo de estrategia ya bien asentado, se espera que Mercedes simplemente redistribuya las otras áreas de trabajo de Vowles entre las personas de Brackley.

James Vowles, Director de Estrategia de Motorsport, Mercedes AMG F1 y el ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebran en el podio. Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

Hamilton, contento por Vowles

Wolff dijo que habló con Lewis Hamilton sobre la salida de Vowles esta semana, y contó que el siete veces campeón tuvo palabras alentadoras para su ex jefe de estrategia.

"Le dije (a Hamilton) esta semana que esto va a suceder", añadió Wolff. "Y él está absolutamente bien. Trabajar con James siempre ha sido un gran placer para él".

"El pensamiento inteligente en las mañanas de los domingos, eso fue siempre muy divertido con James. Creo que su primera respuesta fue: 'Eso es increíble para James'. Creo que esta es quizá la frase importante".

Vowles explicó que él también había recibido una reacción positiva de Hamilton por la noticia.

"Lo llamé anoche y esas fueron las (mismas) primeras palabras que salieron de su boca", dijo. "No me insultó ni me dijo que está decepcionado. Todo lo contrario".

"De hecho, probablemente diría que a lo largo de Mercedes he tenido la suerte de que casi todas las personas con las que he hablado se han mostrado increíblemente felices".

