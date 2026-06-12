Mercedes respalda el veredicto de ADUO de la FIA tras el sorprendente resultado de Red Bull

El sorprendente resultado de ADUO que recibieron los equipos en Mónaco sigue siendo uno de los principales temas de conversación en el paddock de Barcelona. En lugar de Mercedes, fue Red Bull-Ford Powertrains quien quedó en lo más alto de la clasificación, lo que significa que el recién llegado de Milton Keynes es el único fabricante que no tiene derecho a las Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora de la Fórmula 1.

Aún está pendiente una confirmación pública de la FIA, ya que Red Bull ha pedido al organismo rector que revise los resultados una vez más.

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Ese proceso es una comprobación factual de los datos y los sensores, aunque el resultado también parece poner de manifiesto algunos problemas más fundamentales. Solo se mide la potencia del motor de combustión interna, pero las mejoras permitidas van más allá de eso. A los fabricantes también se les permite utilizar un token ADUO para mejorar componentes como la batería y el MGU-K.

Para Mercedes, clasificarse para ADUO es naturalmente una oportunidad bienvenida, aunque el jefe del equipo, Toto Wolff, bromeó en Barcelona:

“Bueno, lo primero que escuché fue a Flavio [Briatore, Alpine] llamándome, diciendo que el acuerdo era que él estaba comprando el motor más potente, ¡y ha descubierto que no es el motor más potente! Así que, ¿qué puedo decir?

“Pero una nueva homologación es sin duda algo útil. Porque si no la consigues, existe una posibilidad bastante grande de que alguien más, que sí puede hacer esto, te adelante.”

Eso plantea una pregunta importante: ¿está funcionando ADUO como se pretendía? Aunque Wolff habla del riesgo “de ser adelantado”, dijo durante el parón de abril que precisamente de eso no debería tratarse ADUO.

En ese momento, Wolff dijo que solo un fabricante – Honda – necesitaba ayuda, cuando el consenso en el paddock seguía siendo que Mercedes sería clasificado en la cima por la FIA.

Se esperaba que Mercedes tuviera la unidad de potencia de referencia, pero la FIA dictaminó que la de Red Bull es mejor. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

En Barcelona, Wolff sostuvo que el sistema – a pesar de este sorprendente resultado – sigue haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer.

“Creo que era un mecanismo de protección, como se pretendía que fuera, para evitar la situación de 2014 en la que un fabricante de motores tenía tanta ventaja y se escapaba con el motor, con kilometraje de pruebas y resultados en carrera”, dijo Wolff cuando fue preguntado por Motorsport.com.

“Nosotros estábamos del lado bueno de eso, pero esto es lo que queríamos evitar, especialmente con recién llegados como Audi y hasta cierto punto Honda con Aston Martin, y Red Bull por supuesto. Eso es lo que es, y así es como debería ser.”

¿Debería la FIA considerar algo más que la potencia del ICE?

Dicho esto, todavía parece haber una discrepancia entre el método de medición y las oportunidades de mejora vinculadas a él. Wolff subraya, sin embargo, que basarlo puramente en datos es la forma más objetiva de hacerlo.

“En mi opinión, cuando hablas con Nikolas [Tombazis], son datos que han medido y recopilado. No hay trasfondo político, no hay favores, sino que es el resultado de su análisis de sus sensores de par. Así es como se está haciendo y ese es el resultado.”

Tombazis reconoció en abril que la FIA está abierta a considerar parámetros adicionales, pero que los propios equipos y fabricantes acordaron el año pasado mantener el sistema lo más simple posible.

Ferrari utiliza un turbocompresor más pequeño, lo que le da una ventaja en la salida. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La desventaja, sin embargo, es que no se tienen en cuenta factores como el turbo más pequeño de Ferrari. La Scuderia se beneficia de esa elección al principio, pero también afecta a la potencia total. ¿Justifica eso recibir ADUO, o debería la FIA tener en cuenta tales factores?

Tombazis estaba dispuesto a incluir factores como el tamaño del turbo en los cálculos, pero Wolff defendió la decisión de mantener el sistema simple y basarlo puramente en datos. Según el jefe de Mercedes, la F1 debería mantenerse alejada de factores subjetivos o, en el peor de los casos, de un sistema de Balance of Performance.

“Esto es algo de lo que deberíamos mantenernos muy alejados en la Fórmula 1. Es un desastre político en todas las demás categorías, y además hace que los fabricantes abandonen el deporte.

“Y he estado muy cerca de eso, como podéis imaginar, en DTM, en GTs, en Le Mans, y nunca deberíamos caer en la tentación de hacer que alguien acuerde cómo debería quedar el Balance of Performance.

“Si hay un mecanismo que consiste en hacer ajustes finos para asegurarse de que nadie quede en evidencia del lado de la unidad de potencia, creo que ese es el camino correcto.”